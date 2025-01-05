Владимир Путин поздравил уфимских долгожительниц с юбилеем

Райса Курбановна Абяпарова, уроженка деревни Мамяково, в годы войны трудилась в колхозе, помогая стране в тяжелое время. После войны она работала в «Тортермете», что в Нижегородке. За плечами у Райсы Курбановны не только трудовой стаж, но и звания ветерана Великой Отечественной войны и Ветерана труда.