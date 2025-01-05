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Posted 5 января, 16:13

Published 5 января, 16:13

Modified 5 января, 18:38

Updated 5 января, 18:38

Владимир Путин поздравил уфимок

Владимир Путин поздравил уфимских долгожительниц с юбилеем

5 января 2025, 16:13
Фото: Kremlin.ru.

Владимир Путин поздравил уфимок

Две жительницы Уфы получили персональные поздравления от главы государства, сообщает в воскресенье, 5 января, администрация Ленинского района.

Заместитель главы администрации Ленинского района Лилия Зайнуллина лично поздравила Райсу Абяпарову и Танзилю Гирфанову, отметивших 95-й день рождения. Обе женщины родились 4 января 1930 года и прожили долгую, насыщенную жизнь.

Райса Курбановна Абяпарова, уроженка деревни Мамяково, в годы войны трудилась в колхозе, помогая стране в тяжелое время. После войны она работала в «Тортермете», что в Нижегородке. За плечами у Райсы Курбановны не только трудовой стаж, но и звания ветерана Великой Отечественной войны и Ветерана труда.

Танзиля Аллаяровна Гирфанова, родом из Бураевского района, в юности переехала в Черниковку, где трудилась на УМПО. В 1960-х переехала в Нижегородку и работала на валяльно-войлочной фабрике до выхода на пенсию. Танзиля Аллаяровна также является ветераном Великой Отечественной войны и Ветераном труда.

Фото: Администрация Ленинского района

Представители администрации Уфы вручили юбилярам поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.

Как ранее сообщал Mkset, аномальное тепло установило новый температурный максимум в Уфе.

Уфа побила температурный рекорд
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