Владимир Путин поздравил уфимских долгожительниц с юбилеем

Posted 5 января, 16:13
Published 5 января, 16:13
Modified 5 января, 18:38
Updated 5 января, 18:38
Заместитель главы администрации Ленинского района Лилия Зайнуллина лично поздравила Райсу Абяпарову и Танзилю Гирфанову, отметивших 95-й день рождения. Обе женщины родились 4 января 1930 года и прожили долгую, насыщенную жизнь.
Райса Курбановна Абяпарова, уроженка деревни Мамяково, в годы войны трудилась в колхозе, помогая стране в тяжелое время. После войны она работала в «Тортермете», что в Нижегородке. За плечами у Райсы Курбановны не только трудовой стаж, но и звания ветерана Великой Отечественной войны и Ветерана труда.
Танзиля Аллаяровна Гирфанова, родом из Бураевского района, в юности переехала в Черниковку, где трудилась на УМПО. В 1960-х переехала в Нижегородку и работала на валяльно-войлочной фабрике до выхода на пенсию. Танзиля Аллаяровна также является ветераном Великой Отечественной войны и Ветераном труда.
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