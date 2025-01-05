В Башкирии пьяный лихач попался благодаря роботу

Posted 5 января, 12:54
Published 5 января, 12:54
Modified 5 января, 18:35
Updated 5 января, 18:35
В Уфимском районе, в деревне Шмидтово, благодаря сообщению через чат-бот Госавтоинспекции, был задержан 40-летний водитель автомобиля Exeed Lx. Оказалось, что некий бдительный гражданин не остался равнодушным к странному поведению этого автомобилиста на дороге и отправил сигнал «куда надо».
Сотрудники ДПС среагировали молниеносно. «Подозрительный» Exeed был остановлен, и подозрения подтвердились: водитель явно не был трезв. На предложение пройти медицинское освидетельствование он ответил гордым отказом, тем самым подписав себе «приговор» в виде административного дела.
За сутки в рамках операции «Трезвый водитель» от управления было отстранено 44 человека, которые решили, что алкоголь и руль — это совместимые вещи. Пятеро из этих горе-водителей уже не в первый раз попадаются на таком нарушении.
Как ранее сообщал Mkset, первый нетрезвый водитель нового 2025 года попался в лапы закона сразу после боя курантов.