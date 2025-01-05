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Posted 5 января, 12:54

Published 5 января, 12:54

Modified 5 января, 18:35

Updated 5 января, 18:35

В Башкирии пьяный лихач попался благодаря роботу

В Башкирии пьяный лихач попался благодаря роботу

5 января 2025, 12:54
Фото: Владимир Севастьянов.
Современные технологии помогают поймать любителей выпить за рулем, сообщает в воскресенье, 5 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

В Уфимском районе, в деревне Шмидтово, благодаря сообщению через чат-бот Госавтоинспекции, был задержан 40-летний водитель автомобиля Exeed Lx. Оказалось, что некий бдительный гражданин не остался равнодушным к странному поведению этого автомобилиста на дороге и отправил сигнал «куда надо».

Фото: Владимир Севастьянов

Сотрудники ДПС среагировали молниеносно. «Подозрительный» Exeed был остановлен, и подозрения подтвердились: водитель явно не был трезв. На предложение пройти медицинское освидетельствование он ответил гордым отказом, тем самым подписав себе «приговор» в виде административного дела.

За сутки в рамках операции «Трезвый водитель» от управления было отстранено 44 человека, которые решили, что алкоголь и руль — это совместимые вещи. Пятеро из этих горе-водителей уже не в первый раз попадаются на таком нарушении.

Как ранее сообщал Mkset, первый нетрезвый водитель нового 2025 года попался в лапы закона сразу после боя курантов.

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