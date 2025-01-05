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Posted 5 января, 10:50

Published 5 января, 10:50

Modified 5 января, 18:42

Updated 5 января, 18:42

В Башкирии подросток заблудился в горах

В Башкирии подросток заблудился в горах

5 января 2025, 10:50
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Юный турист, отбившийся от группы, самостоятельно искал дорогу обратно, сообщает в воскресенье, 5 января, Госкомитет РБ по ЧС.

В субботу, 4 января, 16-летний мальчик, гуляя с семьей в Белорецком районе, потерялся при спуске с горы 3-я Малиновая. Как рассказал его отец, юный путешественник поторопился и не дождался остальных, свернув с правильного пути.

Как стало известно, беда не продлилась долго. Пока спасатели мчались на помощь, подросток, видимо, обладая хорошей смекалкой, сориентировался на местности и сам вышел на нужную тропу. Она и привела его прямиком к деревне Отнурок. Оказавшись в безопасности, мальчик не нуждался в медицинской помощи.

Как ранее сообщал Mkset, пожар в металлической бытовке обернулся трагедией в башкирском селе.

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