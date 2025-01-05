В Башкирии подросток заблудился в горах

Posted 5 января, 10:50
Published 5 января, 10:50
Modified 5 января, 18:42
Updated 5 января, 18:42
В субботу, 4 января, 16-летний мальчик, гуляя с семьей в Белорецком районе, потерялся при спуске с горы 3-я Малиновая. Как рассказал его отец, юный путешественник поторопился и не дождался остальных, свернув с правильного пути.
Как стало известно, беда не продлилась долго. Пока спасатели мчались на помощь, подросток, видимо, обладая хорошей смекалкой, сориентировался на местности и сам вышел на нужную тропу. Она и привела его прямиком к деревне Отнурок. Оказавшись в безопасности, мальчик не нуждался в медицинской помощи.
Как ранее сообщал Mkset, пожар в металлической бытовке обернулся трагедией в башкирском селе.