В Башкирии подросток заблудился в горах

Как стало известно, беда не продлилась долго. Пока спасатели мчались на помощь, подросток, видимо, обладая хорошей смекалкой, сориентировался на местности и сам вышел на нужную тропу. Она и привела его прямиком к деревне Отнурок. Оказавшись в безопасности, мальчик не нуждался в медицинской помощи.