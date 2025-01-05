В Башкирии мужчина погиб в металлической ловушке

В деревне Зигаза, что в Белорецком районе, произошел сильный пожар. Жители деревни, заметив языки пламени, вырывающиеся из металлической вагон-бытовки, немедленно сообщили о пожаре в МЧС. Очевидцы также рассказали о том, что видели внутри человека.