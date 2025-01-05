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Posted 5 января, 05:07

Published 5 января, 05:07

Modified 5 января, 05:09

Updated 5 января, 05:09

В Башкирии мужчина погиб в металлической ловушке

В Башкирии мужчина погиб в металлической ловушке

5 января 2025, 05:07
Фото: МЧС России.
Пожар в металлической бытовке обернулся трагедией в башкирском селе, сообщает в воскресенье, 5 января, МЧС России по Башкирии.

В деревне Зигаза, что в Белорецком районе, произошел сильный пожар. Жители деревни, заметив языки пламени, вырывающиеся из металлической вагон-бытовки, немедленно сообщили о пожаре в МЧС. Очевидцы также рассказали о том, что видели внутри человека.

На место происшествия прибыли пожарные из МЧС и добровольная пожарная дружина. Они быстро справились с огнем, охватившим площадь в 15 квадратных метров, но, к сожалению, обнаружили внутри тело погибшего 55-летнего мужчины.

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Дознавателю предстоит установить причины возгорания и обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщал Mkset, в Чекмагушевском районе огненная стихия уничтожила запасы сена, хранившиеся в металлическом ангаре.

Огонь поглотил тонны сена в Башкирии
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