В Башкирии мужчина погиб в металлической ловушке

Posted 5 января, 05:07
Published 5 января, 05:07
Modified 5 января, 05:09
Updated 5 января, 05:09
В деревне Зигаза, что в Белорецком районе, произошел сильный пожар. Жители деревни, заметив языки пламени, вырывающиеся из металлической вагон-бытовки, немедленно сообщили о пожаре в МЧС. Очевидцы также рассказали о том, что видели внутри человека.
На место происшествия прибыли пожарные из МЧС и добровольная пожарная дружина. Они быстро справились с огнем, охватившим площадь в 15 квадратных метров, но, к сожалению, обнаружили внутри тело погибшего 55-летнего мужчины.
Сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Дознавателю предстоит установить причины возгорания и обстоятельства трагедии.
Как ранее сообщал Mkset, в Чекмагушевском районе огненная стихия уничтожила запасы сена, хранившиеся в металлическом ангаре.