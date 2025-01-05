Уфимца спасли из ледяной ловушки в подвале

Как выяснилось, мужчина 1987 года рождения, возвращаясь домой, в темноте поскользнулся на обледенелой лестнице, ведущей в подвал, и упал вниз. По словам пострадавшего, он провел там около четырех часов, пока его крики о помощи не услышал прохожий, который и вызвал экстренные службы. При падении нога мужчины застряла между прутьями металлической лестницы, и самостоятельно освободиться он не смог.