mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 06:46

Published 5 января, 06:46

Modified 5 января, 06:48

Updated 5 января, 06:48

Уфимца спасли из ледяной ловушки в подвале

Уфимца спасли из ледяной ловушки в подвале

5 января 2025, 06:46
Фото: УГЗ Уфы.
Ночное падение в подвал обернулось для мужчины многочасовым заточением, сообщает в воскресенье, 5 января, пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Как стало известно, уфимские спасатели пришли на помощь 37-летнему горожанину, угодившему в беду. В единую диспетчерскую службу поступил тревожный звонок о том, что в приямке подвального помещения жилого дома №92 по улице Богдана Хмельницкого находится мужчина, которому требуется помощь. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и бригада скорой помощи.

Как выяснилось, мужчина 1987 года рождения, возвращаясь домой, в темноте поскользнулся на обледенелой лестнице, ведущей в подвал, и упал вниз. По словам пострадавшего, он провел там около четырех часов, пока его крики о помощи не услышал прохожий, который и вызвал экстренные службы. При падении нога мужчины застряла между прутьями металлической лестницы, и самостоятельно освободиться он не смог.

Спасатели, прибывшие на место, аккуратно освободили ногу пострадавшего из плена лестницы, после чего подняли его на носилках и передали в руки медиков.

Уфимцам советуют расслабиться и приседать
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, улицы столицы Башкирии превратились в ледовый каток, и местные власти предложила неожиданный способ удержаться на ногах.

Читайте также:
Уфимские горки закрылись из-за капризов погодыНочная погоня в Уфе кончилась задержанием угонщикаВ Башкирии мужчина погиб в металлической ловушке
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Гражданская защита#Спасение#Мелеуз#Янаул#Мужчина#Подвал#Лестница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика