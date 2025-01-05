Уфимца спасли из ледяной ловушки в подвале

Posted 5 января, 06:46
Published 5 января, 06:46
Modified 5 января, 06:48
Updated 5 января, 06:48
Как стало известно, уфимские спасатели пришли на помощь 37-летнему горожанину, угодившему в беду. В единую диспетчерскую службу поступил тревожный звонок о том, что в приямке подвального помещения жилого дома №92 по улице Богдана Хмельницкого находится мужчина, которому требуется помощь. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и бригада скорой помощи.
Как выяснилось, мужчина 1987 года рождения, возвращаясь домой, в темноте поскользнулся на обледенелой лестнице, ведущей в подвал, и упал вниз. По словам пострадавшего, он провел там около четырех часов, пока его крики о помощи не услышал прохожий, который и вызвал экстренные службы. При падении нога мужчины застряла между прутьями металлической лестницы, и самостоятельно освободиться он не смог.
Спасатели, прибывшие на место, аккуратно освободили ногу пострадавшего из плена лестницы, после чего подняли его на носилках и передали в руки медиков.
Как ранее сообщал Mkset, улицы столицы Башкирии превратились в ледовый каток, и местные власти предложила неожиданный способ удержаться на ногах.