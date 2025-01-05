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Posted 5 января, 06:34

Published 5 января, 06:34

Modified 5 января, 06:36

Updated 5 января, 06:36

Уфимские горки закрылись из-за капризов погоды

Уфимские горки закрылись из-за капризов погоды

5 января 2025, 06:34
Фото: Антон Тарасов.
Потепление превратило ледовые городки в опасные зоны, сообщает в воскресенье, 5 января, глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов в своих социальных сетях.

Внезапная оттепель, накрывшая Уфу, внесла коррективы в планы любителей зимних забав. Из-за плюсовой температуры и таяния льда ледовые городки в Октябрьском районе временно закрыли для посещения. Как сообщил Антон Тарасов, ледяные фигуры и горки теперь огорожены сигнальными лентами, чтобы предотвратить возможные травмы. Ежедневные развлекательные мероприятия также временно отменены.

Фото: Антон Тарасов

По прогнозам синоптиков, в воскресенье 5 января в Уфе температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, а к вечеру опустится до -2…-4. Это резкое потепление, как ранее сообщал Mkset, заставило администрацию Уфы призвать жителей и гостей города воздержаться от посещения ледовых горок.

Уфимцев просят отказаться от зимних развлечений
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