Уфимские горки закрылись из-за капризов погоды

Posted 5 января, 06:34
Published 5 января, 06:34
Modified 5 января, 06:36
Updated 5 января, 06:36
Внезапная оттепель, накрывшая Уфу, внесла коррективы в планы любителей зимних забав. Из-за плюсовой температуры и таяния льда ледовые городки в Октябрьском районе временно закрыли для посещения. Как сообщил Антон Тарасов, ледяные фигуры и горки теперь огорожены сигнальными лентами, чтобы предотвратить возможные травмы. Ежедневные развлекательные мероприятия также временно отменены.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье 5 января в Уфе температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, а к вечеру опустится до -2…-4. Это резкое потепление, как ранее сообщал Mkset, заставило администрацию Уфы призвать жителей и гостей города воздержаться от посещения ледовых горок.