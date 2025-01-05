Уфимские горки закрылись из-за капризов погоды

По прогнозам синоптиков, в воскресенье 5 января в Уфе температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, а к вечеру опустится до -2…-4. Это резкое потепление, как ранее сообщал Mkset, заставило администрацию Уфы призвать жителей и гостей города воздержаться от посещения ледовых горок.