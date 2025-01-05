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Posted 5 января, 04:15

Published 5 января, 04:15

Modified 5 января, 04:15

Updated 5 января, 04:15

Уфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке

Уфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке

5 января 2025, 04:15
Фото: Администрация Уфы.
Чем заняться в Уфе 5 января, если за окном погода не шепчет, а праздничное настроение ещё не угасло — Mkset расскажет о самых интересных вариантах, чтобы вы не скучали, пока за окном зима капризничает.

Погода на 5 января:

В воскресенье, 5 января, в Уфе ожидается облачная погода, будьте готовы к мокрому снегу, который ближе к вечеру перейдет в обычный. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах стоит ожидать снежные заносы, накат и гололедицу. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, с порывами. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2°C, к вечеру похолодает до -2…-4°C.

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Локация для фото: Новогоднее волшебство в Парке Гафури

Если вы ищете, где сделать красивые и атмосферные новогодние фото, то площадь имени Ленина в Парке Гафури — отличный выбор. Здесь вы найдете ледовые фигуры, каток (хотя, как показывает погода, каток мог и растаять), множество ярких огоньков, и, конечно же, резиденцию Деда Мороза. Это отличное место, чтобы сделать несколько памятных снимков.

Что посмотреть: «Чук и Гек. Большое приключение»

Хотите найти добрый семейный фильм для просмотра всей семьей? Тогда обратите внимание на «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). Это история о двух братьях, которые отправляются в захватывающее путешествие навстречу своему отцу. Фильм наполнен приключениями, юмором и, конечно же, новогодним настроением. Зрители отмечают красивые пейзажи и трогательную историю о семье.

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И ещё кое-что интересное от редакции Mkset:

А если вам захочется не только погулять, но и поучаствовать в веселье, вот ещё несколько вариантов, что можно найти в Уфе:

• 15:00–16:00 — Игровая программа «Зимние чудеса» (3+) в Арт-квадрате (площадь).

• 14:00–19:00 — Резиденция Деда Мороза в Арт-квадрате.

• 12:00 — Игровая программа «Зимние игры» (3+) на Площади Дворца спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

• 14:00 — Игровая программа «Зимние забавы» (3+) в ПКиО «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31).

• 14:00–17:00 — Новогодние мастер-классы (3+), спектакли, шоу программа и аквагрим в ТРЦ «Планета» (-2 уровень) (ул. Энтузиастов, 20).

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