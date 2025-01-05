Уфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке

Posted 5 января, 04:15
Published 5 января, 04:15
Modified 5 января, 04:15
Updated 5 января, 04:15
В воскресенье, 5 января, в Уфе ожидается облачная погода, будьте готовы к мокрому снегу, который ближе к вечеру перейдет в обычный. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах стоит ожидать снежные заносы, накат и гололедицу. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, с порывами. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2°C, к вечеру похолодает до -2…-4°C.
Если вы ищете, где сделать красивые и атмосферные новогодние фото, то площадь имени Ленина в Парке Гафури — отличный выбор. Здесь вы найдете ледовые фигуры, каток (хотя, как показывает погода, каток мог и растаять), множество ярких огоньков, и, конечно же, резиденцию Деда Мороза. Это отличное место, чтобы сделать несколько памятных снимков.
Хотите найти добрый семейный фильм для просмотра всей семьей? Тогда обратите внимание на «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). Это история о двух братьях, которые отправляются в захватывающее путешествие навстречу своему отцу. Фильм наполнен приключениями, юмором и, конечно же, новогодним настроением. Зрители отмечают красивые пейзажи и трогательную историю о семье.
А если вам захочется не только погулять, но и поучаствовать в веселье, вот ещё несколько вариантов, что можно найти в Уфе:
• 15:00–16:00 — Игровая программа «Зимние чудеса» (3+) в Арт-квадрате (площадь).
• 14:00–19:00 — Резиденция Деда Мороза в Арт-квадрате.
• 12:00 — Игровая программа «Зимние игры» (3+) на Площади Дворца спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).
• 14:00 — Игровая программа «Зимние забавы» (3+) в ПКиО «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31).
• 14:00–17:00 — Новогодние мастер-классы (3+), спектакли, шоу программа и аквагрим в ТРЦ «Планета» (-2 уровень) (ул. Энтузиастов, 20).