Уфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке

В воскресенье, 5 января, в Уфе ожидается облачная погода, будьте готовы к мокрому снегу, который ближе к вечеру перейдет в обычный. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах стоит ожидать снежные заносы, накат и гололедицу. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, с порывами. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2°C, к вечеру похолодает до -2…-4°C.