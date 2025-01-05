Уфа побила температурный рекорд

Posted 5 января, 07:56
Published 5 января, 07:56
Modified 5 января, 18:46
Updated 5 января, 18:46
Как стало известно, 4 января 2025 года в Уфе был зафиксирован температурный рекорд. По данным метеостанции Уфа-Дема, воздух прогрелся до +2,2°С, что превысило предыдущий максимум, установленный в 1965 году (+2,1°С). Это аномальное потепление стало причиной закрытия ледовых городков в Октябрьском районе Уфы, о чем ранее сообщал Mkset.
Власти, обеспокоенные безопасностью жителей, решили оградить горки и ледяные фигуры сигнальными лентами. Глава района Антон Тарасов пояснил, что это вынужденная мера, направленная на предотвращение травм.
Напомним, что 5 января, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Уфе будет колебаться от 0°С до +2°С днем и ночью, а к вечеру опустится до -2°С…-4°С, ледовые площадки остаются закрытыми. Резкое потепление привело к таянию льда, сделав горки опасными для катания.