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Posted 5 января, 07:56

Published 5 января, 07:56

Modified 5 января, 18:46

Updated 5 января, 18:46

Уфа побила температурный рекорд

Уфа побила температурный рекорд

5 января 2025, 07:56
Фото: 1MI.
Аномальное тепло установило новый температурный максимум в Уфе, сообщает в воскресенье, 5 января, Башгидромет.

Как стало известно, 4 января 2025 года в Уфе был зафиксирован температурный рекорд. По данным метеостанции Уфа-Дема, воздух прогрелся до +2,2°С, что превысило предыдущий максимум, установленный в 1965 году (+2,1°С). Это аномальное потепление стало причиной закрытия ледовых городков в Октябрьском районе Уфы, о чем ранее сообщал Mkset.

Власти, обеспокоенные безопасностью жителей, решили оградить горки и ледяные фигуры сигнальными лентами. Глава района Антон Тарасов пояснил, что это вынужденная мера, направленная на предотвращение травм.

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Напомним, что 5 января, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Уфе будет колебаться от 0°С до +2°С днем и ночью, а к вечеру опустится до -2°С…-4°С, ледовые площадки остаются закрытыми. Резкое потепление привело к таянию льда, сделав горки опасными для катания.

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