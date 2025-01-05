Уфа побила температурный рекорд

Как стало известно, 4 января 2025 года в Уфе был зафиксирован температурный рекорд. По данным метеостанции Уфа-Дема, воздух прогрелся до +2,2°С, что превысило предыдущий максимум, установленный в 1965 году (+2,1°С). Это аномальное потепление стало причиной закрытия ледовых городков в Октябрьском районе Уфы, о чем ранее сообщал Mkset.