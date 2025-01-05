Ночная погоня в Уфе кончилась задержанием угонщика

Posted 5 января, 05:26
Published 5 января, 05:26
Modified 5 января, 05:28
Updated 5 января, 05:28
Как сообщают источники, утром 4 января, около 5:20, патрульный наряд Росгвардии, объезжая улицы города, заметил подозрительный автомобиль «ВАЗ 2114». Машина с явными повреждениями корпуса ехала без включенных фар по улице Красина, недалеко от дома №101 по улице Гафури. Водитель, игнорируя правила, проехал на красный свет, создав опасную ситуацию на дороге, и резко свернул на улицу Гафури в сторону Чернышевского.
Экипаж Росгвардии, заподозрив неладное, начал преследование нарушителя. На перекрестке улиц Гафури и Чернышевского «четырнадцатая» вновь проскочила на красный, еще больше увеличив скорость. Попытка оторваться от погони закончилась фиаско на перекрестке Гафури и Коммунистической. Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в сугроб, после чего лихач бросил машину и попытался скрыться, убегая в сторону улицы Зенцова.
По итогу, сотрудники Росгвардии оперативно задержали беглеца. Оказалось, что автомобиль ему не принадлежит, что дает основания полагать, что он угнан. На момент написания материала решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке правоохранители нашли угонщика-растеряшку.