Ночная погоня в Уфе кончилась задержанием угонщика

Экипаж Росгвардии, заподозрив неладное, начал преследование нарушителя. На перекрестке улиц Гафури и Чернышевского «четырнадцатая» вновь проскочила на красный, еще больше увеличив скорость. Попытка оторваться от погони закончилась фиаско на перекрестке Гафури и Коммунистической. Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в сугроб, после чего лихач бросил машину и попытался скрыться, убегая в сторону улицы Зенцова.