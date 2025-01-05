mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 05:26

Published 5 января, 05:26

Modified 5 января, 05:28

Updated 5 января, 05:28

Ночная погоня в Уфе кончилась задержанием угонщика

Ночная погоня в Уфе кончилась задержанием угонщика

5 января 2025, 05:26
Фото: БашДТП.
Утренний патруль Росгвардии стал свидетелем дерзкой выходки на дорогах города, сообщают в воскресенье, 5 января, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как сообщают источники, утром 4 января, около 5:20, патрульный наряд Росгвардии, объезжая улицы города, заметил подозрительный автомобиль «ВАЗ 2114». Машина с явными повреждениями корпуса ехала без включенных фар по улице Красина, недалеко от дома №101 по улице Гафури. Водитель, игнорируя правила, проехал на красный свет, создав опасную ситуацию на дороге, и резко свернул на улицу Гафури в сторону Чернышевского.

Экипаж Росгвардии, заподозрив неладное, начал преследование нарушителя. На перекрестке улиц Гафури и Чернышевского «четырнадцатая» вновь проскочила на красный, еще больше увеличив скорость. Попытка оторваться от погони закончилась фиаско на перекрестке Гафури и Коммунистической. Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в сугроб, после чего лихач бросил машину и попытался скрыться, убегая в сторону улицы Зенцова.

Видео: БашДТП.

По итогу, сотрудники Росгвардии оперативно задержали беглеца. Оказалось, что автомобиль ему не принадлежит, что дает основания полагать, что он угнан. На момент написания материала решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке правоохранители нашли угонщика-растеряшку.

Вор года оставил паспорт на месте преступления
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии мужчина погиб в металлической ловушкеБастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в БашкирииУфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Россия#Росгвардия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Правила дорожного движения#Мелеуз#Янаул#Угон#Погоня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика