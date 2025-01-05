Москвичи возненавидели Башкирию

Posted 5 января, 11:40
Published 5 января, 11:40
Modified 5 января, 18:41
Updated 5 января, 18:41
Вместо зимней сказки и катания на лыжах 15 туристов из Москвы, включая семерых детей, получили незабываемые «впечатления» от отдыха на базе «Уязы-Тау», сообщают источники. Семейная поездка, стоимостью 172 000 рублей, превратилась в кошмар уже спустя сутки после заселения. Дети от 3 до 12 лет массово подхватили ротавирусную инфекцию. Рвота, диарея, высокая температура — все «прелести» болезни обрушились на юных отдыхающих и их родителей.
Но это еще не все «сюрпризы», которые ждали гостей. В номерах отдыхающие якобы обнаружили следы пребывания грызунов — мышиный помет и даже самих зверьков, бегающих по комнатам. Попытки пожаловаться администрации базы не увенчались успехом. Сотрудники проигнорировали замечания и не вышли на связь после разгоревшегося скандала.
— Больше мы в Башкирию ни ногой, спасибо за незабываемый отдых, — с горечью отметил один из пострадавших туристов.
Как ранее сообщал Mkset, Роскачество опубликовало результаты проверки молочных продуктов из Башкирии, выявив ряд нарушений, которые могут представлять опасность для здоровья потребителей.