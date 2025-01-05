Москвичи возненавидели Башкирию

Но это еще не все «сюрпризы», которые ждали гостей. В номерах отдыхающие якобы обнаружили следы пребывания грызунов — мышиный помет и даже самих зверьков, бегающих по комнатам. Попытки пожаловаться администрации базы не увенчались успехом. Сотрудники проигнорировали замечания и не вышли на связь после разгоревшегося скандала.