mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 11:40

Published 5 января, 11:40

Modified 5 января, 18:41

Updated 5 января, 18:41

Московские туристы встретили Новый год в Башкирии с мышами и ротавирусом

Москвичи возненавидели Башкирию

5 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.

Московские туристы встретили Новый год в Башкирии с мышами и ротавирусом

Новогодний тур в Башкирию обернулся для москвичей массовым отравлением и антисанитарией, сообщает в воскресенье, 5 января, телеграм-канал «Честный репортаж».

Вместо зимней сказки и катания на лыжах 15 туристов из Москвы, включая семерых детей, получили незабываемые «впечатления» от отдыха на базе «Уязы-Тау», сообщают источники. Семейная поездка, стоимостью 172 000 рублей, превратилась в кошмар уже спустя сутки после заселения. Дети от 3 до 12 лет массово подхватили ротавирусную инфекцию. Рвота, диарея, высокая температура — все «прелести» болезни обрушились на юных отдыхающих и их родителей.

Но это еще не все «сюрпризы», которые ждали гостей. В номерах отдыхающие якобы обнаружили следы пребывания грызунов — мышиный помет и даже самих зверьков, бегающих по комнатам. Попытки пожаловаться администрации базы не увенчались успехом. Сотрудники проигнорировали замечания и не вышли на связь после разгоревшегося скандала.

— Больше мы в Башкирию ни ногой, спасибо за незабываемый отдых, — с горечью отметил один из пострадавших туристов.
«Честный репортаж»

Как ранее сообщал Mkset, Роскачество опубликовало результаты проверки молочных продуктов из Башкирии, выявив ряд нарушений, которые могут представлять опасность для здоровья потребителей.

Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало худшие продукты Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии подросток заблудился в горахХилые нежные школьники волнуют депутатов БашкирииУфа побила температурный рекорд
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Роскачество#Башкортостан#Россия#Туризм#Благовещенск#Отравление#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Здоровье#Москва#Скандал#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Туристы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Антисанитария#Массовое отравление#Молочные продукты#Инфекция#Грызуны#Новогодний тур#Ротавирусная инфекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика