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Posted 5 января, 10:17

Published 5 января, 10:17

Modified 5 января, 18:45

Updated 5 января, 18:45

Хилые нежные школьники волнуют депутатов Башкирии

Хилые нежные школьники волнуют депутатов Башкирии

5 января 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
Депутаты башкирского парламента обеспокоены недостаточной физической подготовкой и трудовыми навыками детей, сообщает в воскресенье, 5 января, Госсобрание — Курултай РБ.

В стремлении воспитать патриотичное и сильное духом поколение, башкирские законодатели обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой усилить в школах предметы, которые способствуют развитию трудовых и физических навыков. Предложение было сформировано на основе обсуждений в рамках комиссии Совета законодателей по вопросам национальной безопасности и противодействию коррупции.

По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, многие школьники, к сожалению, «не могут ни гвоздя забить, ни подтянуться на турнике». Депутаты убеждены, что уроки труда, физкультура и начальная военная подготовка формируют у детей ответственность, уважение к труду и готовность активно участвовать в жизни общества. По их мнению, именно эти дисциплины укрепляют дух молодежи и создают базу для защиты интересов Родины.

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В связи с этим, депутаты просят премьер-министра поручить Министерству просвещения РФ проработать вопрос более глубокого изучения этих предметов в школах. Предлагается также ввести обязательную оценку знаний и навыков выпускников в сфере физической и военной подготовки, а также трудового воспитания. По мнению парламентариев, усиление внимания к этим аспектам образования позволит стране демонстрировать социальную, экономическую и политическую стабильность, а также укрепить обороноспособность.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе более тысячи детей одновременно собирали конструктор из почти 200 тысяч деталей, попав в Книгу рекорд России.

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