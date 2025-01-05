Хилые нежные школьники волнуют депутатов Башкирии

Posted 5 января, 10:17
Published 5 января, 10:17
Modified 5 января, 18:45
Updated 5 января, 18:45
В стремлении воспитать патриотичное и сильное духом поколение, башкирские законодатели обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой усилить в школах предметы, которые способствуют развитию трудовых и физических навыков. Предложение было сформировано на основе обсуждений в рамках комиссии Совета законодателей по вопросам национальной безопасности и противодействию коррупции.
По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, многие школьники, к сожалению, «не могут ни гвоздя забить, ни подтянуться на турнике». Депутаты убеждены, что уроки труда, физкультура и начальная военная подготовка формируют у детей ответственность, уважение к труду и готовность активно участвовать в жизни общества. По их мнению, именно эти дисциплины укрепляют дух молодежи и создают базу для защиты интересов Родины.
В связи с этим, депутаты просят премьер-министра поручить Министерству просвещения РФ проработать вопрос более глубокого изучения этих предметов в школах. Предлагается также ввести обязательную оценку знаний и навыков выпускников в сфере физической и военной подготовки, а также трудового воспитания. По мнению парламентариев, усиление внимания к этим аспектам образования позволит стране демонстрировать социальную, экономическую и политическую стабильность, а также укрепить обороноспособность.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе более тысячи детей одновременно собирали конструктор из почти 200 тысяч деталей, попав в Книгу рекорд России.