Хилые нежные школьники волнуют депутатов Башкирии

По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, многие школьники, к сожалению, «не могут ни гвоздя забить, ни подтянуться на турнике». Депутаты убеждены, что уроки труда, физкультура и начальная военная подготовка формируют у детей ответственность, уважение к труду и готовность активно участвовать в жизни общества. По их мнению, именно эти дисциплины укрепляют дух молодежи и создают базу для защиты интересов Родины.