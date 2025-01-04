Зимняя стихия обрушится на Башкирию снегопадами и метелями

Posted 4 января, 10:08
Published 4 января, 10:08
Modified 4 января, 10:10
Updated 4 января, 10:10
Как стало известно, 5 января Башкирия окажется во власти зимней стихии. Снег, который начнётся ночью в виде небольших осадков, к утру усилится и местами станет умеренным, а на востоке региона и вовсе перерастёт в сильный снегопад. Днём осадки не прекратятся, но мокрый снег сменится обычным, создавая тем самым опасные условия на дорогах.
Помимо снегопадов, синоптики прогнозируют метели в отдельных районах, гололёд и налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица, что значительно осложнит передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов. Видимость на отдельных участках трасс может упасть до 500 метров и менее из-за метели и интенсивного снегопада. Ветер, дующий с юга и юго-запада, будет довольно сильным, с порывами до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -3…+2°C, но к вечеру ожидается существенное похолодание, столбики термометров опустятся до -3…-8°C.
В Уфе в воскресенье, 5 января, также не избежать капризов погоды. Горожан ждёт облачная погода с мокрым снегом, который днём перейдёт в обычный. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах появятся снежные заносы, накат и гололедица. Ветер будет аналогичным по силе и направлению, как и по всей Республике. Температура воздуха ночью и днём составит 0…+2°C, с понижением к вечеру до -2…-4°C.
Как ранее сообщал Mkset, спонтанная проверка дворов выявила серьезные проблемы с уборкой снега в Уфе.