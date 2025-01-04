Зимняя стихия обрушится на Башкирию снегопадами и метелями

Помимо снегопадов, синоптики прогнозируют метели в отдельных районах, гололёд и налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица, что значительно осложнит передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов. Видимость на отдельных участках трасс может упасть до 500 метров и менее из-за метели и интенсивного снегопада. Ветер, дующий с юга и юго-запада, будет довольно сильным, с порывами до 20 метров в секунду.