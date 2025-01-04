Уфимцев просят отказаться от зимних развлечений

Резкое повышение температуры и таяние снега превратили зимние забавы в потенциально опасные развлечения. Ледовые горки и катки, которые еще недавно радовали горожан, теперь представляют собой источник повышенного риска. Поверхность ледовых горок стала скользкой и неровной, появились трещины и дефекты, что значительно увеличивает вероятность падений и травм. Кроме того, существует опасность обрушения ледяных конструкций, что может привести к серьезным последствиям.