Уфимцев просят отказаться от зимних развлечений

Posted 4 января, 12:16
Published 4 января, 12:16
Modified 4 января, 12:18
Updated 4 января, 12:18
Резкое повышение температуры и таяние снега превратили зимние забавы в потенциально опасные развлечения. Ледовые горки и катки, которые еще недавно радовали горожан, теперь представляют собой источник повышенного риска. Поверхность ледовых горок стала скользкой и неровной, появились трещины и дефекты, что значительно увеличивает вероятность падений и травм. Кроме того, существует опасность обрушения ледяных конструкций, что может привести к серьезным последствиям.
Не менее опасными стали и катки. Из-за плюсовой температуры лед стал рыхлым, с большим количеством воды, что повышает риск падений и получения травм. Также, катание на таком льду может быть просто некомфортным и неприятным.
В связи с этим, администрация Уфы обращается к жителям с настоятельной просьбой временно воздержаться от посещения ледовых горок и катков. Городские власти рекомендуют уфимцам и гостям города переключиться на более безопасные виды активного отдыха, такие как прогулки по паркам и скверам, занятия спортом на открытых площадках или просто наслаждение свежим воздухом.
Как ранее сообщал Mkset, потепление в Уфе спровоцировало образование опасных сосулек. Уфимцы рассказывают, что в центре города с крыш домов сходит снег, едва не падая на головы прохожим.