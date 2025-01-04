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Posted 4 января, 12:16

Published 4 января, 12:16

Modified 4 января, 12:18

Updated 4 января, 12:18

Уфимцев просят отказаться от зимних развлечений

Уфимцев просят отказаться от зимних развлечений

4 января 2025, 12:16
Фото: 1MI.
Администрация Уфы призывает жителей и гостей города отказаться от катания на ледовых горках и катках из-за потепления, сообщает в субботу, 4 января, пресс-служба мэрии.

Резкое повышение температуры и таяние снега превратили зимние забавы в потенциально опасные развлечения. Ледовые горки и катки, которые еще недавно радовали горожан, теперь представляют собой источник повышенного риска. Поверхность ледовых горок стала скользкой и неровной, появились трещины и дефекты, что значительно увеличивает вероятность падений и травм. Кроме того, существует опасность обрушения ледяных конструкций, что может привести к серьезным последствиям.

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Не менее опасными стали и катки. Из-за плюсовой температуры лед стал рыхлым, с большим количеством воды, что повышает риск падений и получения травм. Также, катание на таком льду может быть просто некомфортным и неприятным.

В связи с этим, администрация Уфы обращается к жителям с настоятельной просьбой временно воздержаться от посещения ледовых горок и катков. Городские власти рекомендуют уфимцам и гостям города переключиться на более безопасные виды активного отдыха, такие как прогулки по паркам и скверам, занятия спортом на открытых площадках или просто наслаждение свежим воздухом.

Как ранее сообщал Mkset, потепление в Уфе спровоцировало образование опасных сосулек. Уфимцы рассказывают, что в центре города с крыш домов сходит снег, едва не падая на головы прохожим.

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