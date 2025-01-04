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Posted 4 января, 04:52

Published 4 января, 04:52

Modified 4 января, 04:55

Updated 4 января, 04:55

«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

4 января 2025, 04:52
Фото: 1MI.
В субботу, 4 января, в Уфе состоится матч между ХК «Сибирь» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа-Арена» в 16:30 по уфимскому времени пройдет заключительный матч седьмой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Сибирь». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Сибирь

Команда из Новосибирска в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты. Она не проигрывает уже четыре матча подряд, и все они завершились в основное время. На домашней арене «Сибирь» уверенно обыграла «Адмирал» со счетом 4:2, а затем продолжила свою победную серию в выездных играх, одержав две победы — сначала над «Барысом» (2:0), а затем вновь над «Адмиралом» (1:0). Однако стоит отметить, что последние соперники «Сибири» не были сильнейшими в лиге, что может ставить под сомнение реальную силу команды. В таблице Восточной конференции новосибирцы занимают восьмое место с 37 очками, что говорит о том, что в матчах с более серьезными соперниками им зачастую не хватает уверенности.

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Салават Юлаев

«Салават Юлаев», в свою очередь, продолжает свою успешную домашнюю серию. Первую встречу с «Амуром» команда выиграла с разгромным счетом 3:0, благодаря великолепной игре голкипера Вязового. Несмотря на сложный матч с теми же хабаровчанами, где уфимцы вырвали победу в овертайме (5:4), команда показала свою силу и характер. На данный момент «Салават» занимает лидирующую позицию в таблице Востока и демонстрирует отличную игру как в атаке, так и в обороне. В последнем матче команда разгромила «Барыс» со счетом 6:0, что лишь подтверждает их готовность к предстоящему поединку.

История противостояний

История встреч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» говорит сама за себя: уфимцы одержали 41 победу в 62 встречах (35-2-4), забросив 195 шайб. В то время как «Сибирь» имеет лишь 19 побед (13-2-4) и 120 заброшенных шайб. Это накладывает дополнительное давление на новосибирскую команду.

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Прогнозы на матч

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является «Салават Юлаев», на который предлагается коэффициент 1.64. На ничью — 4.60, а на победу «Сибири» — 4.75. Интересно также предложение по тоталу: больше 4.5 шайб — за 1.71, меньше — за 2.18.

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