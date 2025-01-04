«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

Команда из Новосибирска в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты. Она не проигрывает уже четыре матча подряд, и все они завершились в основное время. На домашней арене «Сибирь» уверенно обыграла «Адмирал» со счетом 4:2, а затем продолжила свою победную серию в выездных играх, одержав две победы — сначала над «Барысом» (2:0), а затем вновь над «Адмиралом» (1:0). Однако стоит отметить, что последние соперники «Сибири» не были сильнейшими в лиге, что может ставить под сомнение реальную силу команды. В таблице Восточной конференции новосибирцы занимают восьмое место с 37 очками, что говорит о том, что в матчах с более серьезными соперниками им зачастую не хватает уверенности.