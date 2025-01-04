Редкие болезни атакуют Башкирию

На втором месте по частоте выявления — нарушения обмена ароматических аминокислот, в том числе классическая фенилкетонурия. За 2024 год было выявлено 5 новых случаев. Врачи объясняют, что при этой болезни организм не способен правильно перерабатывать фенилаланин, поступающий с белковой пищей, что может привести к серьезным последствиям для здоровья. На конец 2023 года в Башкирии насчитывалось 136 пациентов с фенилкетонурией.