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Posted 4 января, 07:28

Published 4 января, 07:28

Modified 4 января, 07:30

Updated 4 января, 07:30

Новогоднее похмелье кончилось для жительницы Башкирии штрафстоянкой

Новогоднее похмелье кончилось для жительницы Башкирии штрафстоянкой

4 января 2025, 07:28
Фото: 1MI.
Первый нетрезвый водитель нового 2025 года попался в лапы закона сразу после боя курантов, сообщает в субботу, 4 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Считанные часы после того, как куранты отбили полночь, и 2025-й год вступил в свои права, бдительные инспекторы ДПС в Салавате столкнулись с нарушением. Неуверенно двигавшийся по улице Космонавтов «Кио Пиканто» привлек их внимание. За рулем оказалась 49-летняя местная жительница.

В ходе непринужденной беседы с сотрудниками ДПС, от дамы исходил явный «аромат» праздничных возлияний. Проверка на алкотестере подтвердила опасения инспекторов, показав 0,181 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Согласно законодательству, это уже является нарушением. По итогу в отношении женщины был составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ей грозит штраф и лишение прав. Ну, а пока её «Кио Пиканто» отправился на спецстоянку.

Как выяснилось, новогодняя «гонщица» вместе с мужем возвращалась домой после визита к друзьям, где они и отметили праздник с размахом.

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Как ранее сообщал Mkset, накануне 3 января, на дорогах региона было выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения. Из них 53 нетрезвых водителя.

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