Новогоднее похмелье кончилось для жительницы Башкирии штрафстоянкой

В ходе непринужденной беседы с сотрудниками ДПС, от дамы исходил явный «аромат» праздничных возлияний. Проверка на алкотестере подтвердила опасения инспекторов, показав 0,181 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Согласно законодательству, это уже является нарушением. По итогу в отношении женщины был составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ей грозит штраф и лишение прав. Ну, а пока её «Кио Пиканто» отправился на спецстоянку.