Новогоднее похмелье кончилось для жительницы Башкирии штрафстоянкой

Posted 4 января, 07:28
Published 4 января, 07:28
Modified 4 января, 07:30
Updated 4 января, 07:30
Считанные часы после того, как куранты отбили полночь, и 2025-й год вступил в свои права, бдительные инспекторы ДПС в Салавате столкнулись с нарушением. Неуверенно двигавшийся по улице Космонавтов «Кио Пиканто» привлек их внимание. За рулем оказалась 49-летняя местная жительница.
В ходе непринужденной беседы с сотрудниками ДПС, от дамы исходил явный «аромат» праздничных возлияний. Проверка на алкотестере подтвердила опасения инспекторов, показав 0,181 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Согласно законодательству, это уже является нарушением. По итогу в отношении женщины был составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ей грозит штраф и лишение прав. Ну, а пока её «Кио Пиканто» отправился на спецстоянку.
Как выяснилось, новогодняя «гонщица» вместе с мужем возвращалась домой после визита к друзьям, где они и отметили праздник с размахом.
Как ранее сообщал Mkset, накануне 3 января, на дорогах региона было выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения. Из них 53 нетрезвых водителя.