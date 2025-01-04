Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало худшие продукты Башкирии

Не все гладко и с молоком «Свое-Наше» 3,2%: тут и кишечная палочка, и общая обсемененность микроорганизмами превышает норму, да еще и растительных жиров подмешали. А вдобавок к этому, у молока, как оказалось, «недостаточно выраженный» вкус и запах, с «легким кормовым» оттенком. И ко всему прочему, продукт уже начал портиться.