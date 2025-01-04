Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало худшие продукты Башкирии

Posted 4 января, 06:23
Published 4 января, 06:23
Modified 4 января, 06:25
Updated 4 января, 06:25
Давайте начистоту: мало кто из нас читает мелкий шрифт на упаковках продуктов. Зачастую мы доверяем яркой обертке и имени производителя, но зря. Роскачество провело масштабную проверку молочных продуктов из Башкирии, и результаты, мягко говоря, удивляют.
Начнем с масла сливочного «Белебеевское» 72,5%. Вроде бы, все в порядке: и красителей нет, и консервантов, и жира достаточно. Но вот сюрприз — масса масла не дотягивает до заявленных 200 грамм, недовес составляет 20 грамм.
Далее идет молоко «Белое облако» 3,2%. Хорошая новость — антибиотиков нет, как и опасных токсинов. Но, как говорится, есть нюанс: в молоке обнаружили кишечную палочку.
Кишечная палочка в молоке — это бактерия, которая не должна там присутствовать. Попадает она туда из-за нарушений санитарных норм при производстве. Употребление такого молока может вызвать расстройство желудка, тошноту, рвоту и даже кишечную инфекцию, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Кефир «Давлеканово» 3,2% тоже не обошелся без «сюрпризов». Пестицидов и тяжелых металлов не нашли, но вот следы антибиотиков и кишечную палочку — пожалуйста. При этом производитель решил не мелочиться и «подсластил» пилюлю добавлением крахмала, хотя растительных жиров не обнаружено.
Творог «Давлеканово» 9%. Тут ситуация не лучше: и растительные жиры, и растительный белок, и остатки антибиотиков.
— Молоко, из которого он был приготовлен, качественное и пастеризованное — об этом говорит показатель фосфатазы. Однако результаты исследования состава стеринов и жирнокислотного состава показали, что в составе творога присутствует растительный жир; также в нем обнаружен растительный белок, не свойственный для данного продукта, — пишется на портале Роскачество.
Не все гладко и с молоком «Свое-Наше» 3,2%: тут и кишечная палочка, и общая обсемененность микроорганизмами превышает норму, да еще и растительных жиров подмешали. А вдобавок к этому, у молока, как оказалось, «недостаточно выраженный» вкус и запах, с «легким кормовым» оттенком. И ко всему прочему, продукт уже начал портиться.
И напоследок, молоко «Чишминский молочный завод» 3,2%. Не содержит консервантов и растительных жиров, молоко качественное и хорошо профильтровано. Но, как вы уже могли догадаться, и тут не без кишечной палочки и превышения норм микроорганизмов.
Важно! Все достоинства и недостатки товаров основаны на результатах независимых лабораторных испытаний, формулировки являются оценочными суждениями Роскачества.
Как ранее сообщал Mkset, творог «Молочной кухни» из Уфы стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».