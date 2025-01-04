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Posted 4 января, 08:06

Published 4 января, 08:06

Modified 4 января, 08:08

Updated 4 января, 08:08

Мэр Уфы застал врасплох коммунальщиков

Мэр Уфы застал врасплох коммунальщиков

4 января 2025, 08:06
Фото: Ратмир Мавлиев.
Спонтанная проверка дворов выявила серьезные проблемы с уборкой снега в Уфе, сообщает в субботу, 4 января, мэр Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.

Как стало известно, мэр Ратмир Мавлиев вместе с коллегами совершил неожиданный рейд по дворам Уфы. Целью было лично оценить качество уборки снега. Проверка проводилась без предварительного уведомления управляющих компаний, что позволило увидеть реальную картину, а не «показательные выступления». Как отметил Мавлиев в своем посте, ситуация оказалась неоднозначной. В одних дворах царила чистота и порядок, а другие, наоборот, утопали в снегу.

Фото: Ратмир Мавлиев

Неудивительно, что жители не упустили возможности высказать свое недовольство под постом мэра. Комментаторы активно делились своим опытом борьбы со снежной стихией.

— Снег не чистят, агрументируя это тем, что снег плилипает к ковшам… А когда он не прилипал, чего-то ждали, видимо гневных комментариев, — возмущается пользователь Витя. Он также добавил, что бездействие коммунальных служб приводит к скоплению снега, затрудняющему проезд и проход.

Елена, проживающая по проспекту Октября, 111/3, рассказала о проблеме с несанкционированной уборкой снега.

— Жаль, что Вы не были около нашего дома… И не видели нашу огромную снежную гору, которую нагребла чужая управляющая компания, не имеющая никакого отношения к нашему дому, — написала она. Также Елена пожаловалась на сломанные растения и проблемы с сайтом «Уфа Снежная», через который хотела сообщить о проблеме.
Фото: Телеграмм/Уфимка Елена

Несмотря на общий негативный фон, были и позитивные отзывы. Тигран из Тихой слободы отметил, что ситуация с уборкой в их районе улучшилась после недавнего «кошмара».

Мэр Мавлиев подчеркнул, что понимает и разделяет недовольство жителей. Он заявил, что будут приняты меры в отношении недобросовестных управляющих компаний и поручил главам районов лично контролировать работу по уборке снега, делая акцент на дворовых территориях.

Как ранее сообщал Mkset, потепление в Уфе спровоцировало образование опасных сосулек и наледи на крышах домов. Уфимцы в комментариях к постам городской администрации рассказывают, что в центре города с крыш домов сходит снег, едва не падая на головы прохожим.

Над уфимцами нависла угроза
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