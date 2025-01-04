Мэр Уфы застал врасплох коммунальщиков

Как стало известно, мэр Ратмир Мавлиев вместе с коллегами совершил неожиданный рейд по дворам Уфы. Целью было лично оценить качество уборки снега. Проверка проводилась без предварительного уведомления управляющих компаний, что позволило увидеть реальную картину, а не «показательные выступления». Как отметил Мавлиев в своем посте, ситуация оказалась неоднозначной. В одних дворах царила чистота и порядок, а другие, наоборот, утопали в снегу.