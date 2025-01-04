Что будет с ценами на новостройки и вторичку в 2025 году

Что ожидать в этом году? Аналитики онлайн-платформы объявлений Циан утверждают: рекордных цен и арендных ставок в 2025 году не ожидается. По прогнозам экспертов, номинальный рост цен новостроек не превысит 8%. А вот цены на краткосрочную аренду жилья, возможно, поднимутся на 15-17%. Это вызвано активным ростом внутреннего туризма. Ставки в долгосрочной аренде тоже поднимутся, особенно в сезонные периоды. Активной динамики в загородной недвижимости также не прогнозируется. Собственникам продавцам придется подстраиваться под рынок. Продать жилье окажется непростой задачей. Цены на недвижимость в этом году будут зависеть в первую очередь от официальной инфляции.