mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 06:30

Published 4 января, 06:30

Modified 4 января, 06:30

Updated 4 января, 06:30

Что будет с ценами на новостройки и вторичку в 2025 году

Что будет с ценами на новостройки и вторичку в 2025 году

4 января 2025, 06:30
Фото: 1MI.
Станет ли доступна льготная ипотека вновь? Прогнозы экспертов. Цены на недвижимость в 2025 году.

Спрос в связи с недоступностью недвижимости упал. А снижается ли его стоимость. После отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки в ноябре и декабре 2024 года рынок недвижимости практически встал. Цены на квартиры, особенно в новостройках, заоблачные, а ипотека доступна далеко не каждому.

Ранее мы писали об этом:

Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
Узнать подробнее

Цены на недвижимость в 2025 году

Что ожидать в этом году? Аналитики онлайн-платформы объявлений Циан утверждают: рекордных цен и арендных ставок в 2025 году не ожидается. По прогнозам экспертов, номинальный рост цен новостроек не превысит 8%. А вот цены на краткосрочную аренду жилья, возможно, поднимутся на 15-17%. Это вызвано активным ростом внутреннего туризма. Ставки в долгосрочной аренде тоже поднимутся, особенно в сезонные периоды. Активной динамики в загородной недвижимости также не прогнозируется. Собственникам продавцам придется подстраиваться под рынок. Продать жилье окажется непростой задачей. Цены на недвижимость в этом году будут зависеть в первую очередь от официальной инфляции.

По мнению экспертов падения цен не предвидится — инфляция, рост цен на строительные материалы, а также заинтересованность участников рынка недвижимости не позволят этому произойти. Застройщикам, банкам невыгодно, чтобы залоговые объекты дешевели.

Присутствует иное мнение аналитиков по поводу цен. В 2025 году вполне допустимо снижение цен на недвижимость. Это связанно с тем, что ситуация на рынке схожа с кризисами 2008 и 2014 годов, когда цены на жилье падали аж до 30%.

Цены на новостройки 2025
Цены на новостройки 2025. Фото: 1MI

Цены на вторичное жилье 2025

На вторичном рынке ожидается низкий спрос. Стагнация в сочетании со снижением в отдельные месяцы. Эксперты Циана считают, что программы выкупа старой квартиры, в счёт новой Трейд-ин, станут выходом из ситуации. Ведь ипотечное кредитование для вторички практически отсутствует. Так же, как и в конце 2024 года при необходимости срочной продажи недвижимости на вторичном рынке, продавцу в большинстве случаев нужно будет значительно снизить цену.

Купить квартиру в 2025 году
Купить квартиру в 2025 году. Фото: 1MI

Что будет с ипотекой в 2025 году

Условия льготных ипотечных программ, принятые в 2024 году, останутся без изменений по словам Правительства.

Семейная, сельская, ИТ-ипотека, Дальневосточная и арктическая ипотека действуют в 2025 году.

На популярном сайте для поиска информации о банках и отзывов о них можно увидеть предложения по ипотеке.

Льготная ипотека 2025
Ипотека 2025
Семейная ипотека
Льготная ипотека 2025. Фото: banki.ru

Ипотечный стандарт 2025 года

С первого января вступает в силу новый ипотечный стандарт Центробанка — «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». Его соблюдение необязательно, но рекомендовано. Цель Стандарта — подробное информирование заемщиков об условиях кредитования и пояснение возможных рисков.

Документ содержит требования к банкам, заемщиком и застройщиком. Стандарт должен защитить от рисков и снизить количество высокорискованных ипотек. По его требованиям сумма кредита должна составлять не больше 80% стоимости жилья. Соответственно, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% собственных средств. При этом заемщик может погасить сумму материнским капиталом или суммой от продажи другой недвижимости.

Банку необходимо подтверждение платежеспособности покупателя. Срок ипотеки— не более 30 лет. Возраст заемщика — не старше 65 лет для мужчин и не старше 60 лет для женщин на период окончания ипотеки. Ипотечные деньги должны храниться на эскроу-счетах. Все условия и риски по ипотечному договору быть предельно ясны покупателю.

Семейная ипотека не снизит цены на квартиры в Уфе
Узнать подробнее

Банк должен рассказать о всех возможных бонусных программах. Информацию о льготных государственных программах. Рассказать о всех возможных способах урегулирования задолженности. Недопустимы никакие ухищрения при подписании договора мелкий шрифт или другой цвет. Но при этом требования ипотечного Стандарта снизит количество заемщиков. Например, тех, у кого не хватает денег на первый взнос.

Вывод:

Пока ключевая ставка ЦБ не начнет снижаться, потенциальные покупатели недвижимости хранят средства на депозитах, говорят эксперты. После ее снижения, люди вновь станут вкладывать деньги в недвижимость. А пока ситуация схожа с кризисами 2008 и 2014 годов, когда цены на жилье падали.

Читайте также:
Что будет с ценами на авто в 2025 году
Фото: 1MI
#Светлана Мирсаева#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Недвижимость#Ипотека#Квартира#Цена на недвижимость#Загородная недвижимость#Льготная ипотека#Цены на недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика