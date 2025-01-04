Что будет с ценами на новостройки и вторичку в 2025 году

Posted 4 января, 06:30
Published 4 января, 06:30
Modified 4 января, 06:30
Updated 4 января, 06:30
Спрос в связи с недоступностью недвижимости упал. А снижается ли его стоимость. После отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки в ноябре и декабре 2024 года рынок недвижимости практически встал. Цены на квартиры, особенно в новостройках, заоблачные, а ипотека доступна далеко не каждому.
Что ожидать в этом году? Аналитики онлайн-платформы объявлений Циан утверждают: рекордных цен и арендных ставок в 2025 году не ожидается. По прогнозам экспертов, номинальный рост цен новостроек не превысит 8%. А вот цены на краткосрочную аренду жилья, возможно, поднимутся на 15-17%. Это вызвано активным ростом внутреннего туризма. Ставки в долгосрочной аренде тоже поднимутся, особенно в сезонные периоды. Активной динамики в загородной недвижимости также не прогнозируется. Собственникам продавцам придется подстраиваться под рынок. Продать жилье окажется непростой задачей. Цены на недвижимость в этом году будут зависеть в первую очередь от официальной инфляции.
По мнению экспертов падения цен не предвидится — инфляция, рост цен на строительные материалы, а также заинтересованность участников рынка недвижимости не позволят этому произойти. Застройщикам, банкам невыгодно, чтобы залоговые объекты дешевели.
Присутствует иное мнение аналитиков по поводу цен. В 2025 году вполне допустимо снижение цен на недвижимость. Это связанно с тем, что ситуация на рынке схожа с кризисами 2008 и 2014 годов, когда цены на жилье падали аж до 30%.
На вторичном рынке ожидается низкий спрос. Стагнация в сочетании со снижением в отдельные месяцы. Эксперты Циана считают, что программы выкупа старой квартиры, в счёт новой Трейд-ин, станут выходом из ситуации. Ведь ипотечное кредитование для вторички практически отсутствует. Так же, как и в конце 2024 года при необходимости срочной продажи недвижимости на вторичном рынке, продавцу в большинстве случаев нужно будет значительно снизить цену.
Условия льготных ипотечных программ, принятые в 2024 году, останутся без изменений по словам Правительства.
Семейная, сельская, ИТ-ипотека, Дальневосточная и арктическая ипотека действуют в 2025 году.
На популярном сайте для поиска информации о банках и отзывов о них можно увидеть предложения по ипотеке.
С первого января вступает в силу новый ипотечный стандарт Центробанка — «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». Его соблюдение необязательно, но рекомендовано. Цель Стандарта — подробное информирование заемщиков об условиях кредитования и пояснение возможных рисков.
Документ содержит требования к банкам, заемщиком и застройщиком. Стандарт должен защитить от рисков и снизить количество высокорискованных ипотек. По его требованиям сумма кредита должна составлять не больше 80% стоимости жилья. Соответственно, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% собственных средств. При этом заемщик может погасить сумму материнским капиталом или суммой от продажи другой недвижимости.
Банку необходимо подтверждение платежеспособности покупателя. Срок ипотеки— не более 30 лет. Возраст заемщика — не старше 65 лет для мужчин и не старше 60 лет для женщин на период окончания ипотеки. Ипотечные деньги должны храниться на эскроу-счетах. Все условия и риски по ипотечному договору быть предельно ясны покупателю.
Банк должен рассказать о всех возможных бонусных программах. Информацию о льготных государственных программах. Рассказать о всех возможных способах урегулирования задолженности. Недопустимы никакие ухищрения при подписании договора мелкий шрифт или другой цвет. Но при этом требования ипотечного Стандарта снизит количество заемщиков. Например, тех, у кого не хватает денег на первый взнос.
Пока ключевая ставка ЦБ не начнет снижаться, потенциальные покупатели недвижимости хранят средства на депозитах, говорят эксперты. После ее снижения, люди вновь станут вкладывать деньги в недвижимость. А пока ситуация схожа с кризисами 2008 и 2014 годов, когда цены на жилье падали.