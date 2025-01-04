Башкирия озолотилась на ₽76 млн

Posted 4 января, 05:19
Published 4 января, 05:19
Modified 4 января, 05:21
Updated 4 января, 05:21
Кажется Дед Мороз решил не скупиться на подарки и порадовать жителей Башкирии не только конфетами и мандаринами, но и крупными денежными призами. Общая сумма выигрышей жителей региона в новогодних лотереях составила 76,32 миллиона рублей. Более 337 тысяч жителей решили испытать удачу, купив лотерейные билеты. Четверым счастливчикам улыбнулась настоящая фортуна, и они стали миллионерами, сорвав по 1 миллиону рублей каждый.
Конечно, если сравнивать с другими регионами, то Башкирия не оказалась на первом месте по общей сумме выигрышей. Пальму первенства держит Сахалин, где счастливчики сорвали куш на сумму более миллиарда рублей. Жители Подмосковья выиграли чуть более 315 миллионов, а москвичи — 212 миллионов. Наши соседи, жители Свердловской и Челябинской областей, тоже порадовали себя выигрышами в 100 и 68 миллионов рублей соответственно.
Что интересно, как отмечает оператор, пока ни один из победителей не обратился за своим выигрышем.
Как ранее сообщал Mkset, «Национальная лотерея» долгое время искала победителя-миллионера в Башкирии. Он стал обладателем 1 миллиона рублей в тираже «Мечталлион».