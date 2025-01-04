Башкирия озолотилась на ₽76 млн

Конечно, если сравнивать с другими регионами, то Башкирия не оказалась на первом месте по общей сумме выигрышей. Пальму первенства держит Сахалин, где счастливчики сорвали куш на сумму более миллиарда рублей. Жители Подмосковья выиграли чуть более 315 миллионов, а москвичи — 212 миллионов. Наши соседи, жители Свердловской и Челябинской областей, тоже порадовали себя выигрышами в 100 и 68 миллионов рублей соответственно.