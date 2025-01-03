mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 07:38

Published 3 января, 07:38

Modified 3 января, 07:40

Updated 3 января, 07:40

Зимние забавы кончились больницей для ребенка из Уфы

Зимние забавы кончились больницей для ребенка из Уфы

3 января 2025, 07:38
Фото: 1MI.
Несчастный случай произошел на стадионе «Металлург» в Белорецке, где мальчик катался на тюбинге, сообщает в пятницу, 3 января, администрация района.

Новогодние каникулы, как бывает, не всегда проходят гладко. Так, в Белорецке в первый день 2025 года закончился неприятным происшествием. Как стало известно, 8-летний мальчик из Уфимского района, приехавший с родителями в гости, решил покататься на тюбинге, и это закончилось травмой.

Как сообщает администрация Белорецкого района, инцидент произошел на территории стадиона «Металлург». Мальчик, катаясь с горы, не справился с управлением и врезался в столб. Скорая помощь незамедлительно доставила его в травматологическое отделение Белорецкой больницы, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Стоит отметить, что на территории стадиона «Металлург» запрещено кататься на тюбингах со склонов. Об этом предупреждают соответствующие таблички, установленные на видных местах. Но, видимо, не все отдыхающие их замечают. В Администрации района напомнили, что катание на тюбингах в неположенных местах может быть опасно не только для катающихся, но и пешеходам, и спортсменам, находящимся на территории стадиона.

Юная уфимка едва не осталась без глаз из-за петарды
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мощная петарда взорвалась рядом с лицом 11-летней девочки.

Читайте также:
Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенкуВ Башкирии поймали полсотни пьяных камикадзеОтдых в Башкирии станет дороже
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Несчастный случай#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Травма#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Новогодние каникулы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Тюбинг#Администрация района#Металлург#Сотрясение головного мозга
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика