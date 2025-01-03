Зимние забавы кончились больницей для ребенка из Уфы

Posted 3 января, 07:38
Published 3 января, 07:38
Modified 3 января, 07:40
Updated 3 января, 07:40
Новогодние каникулы, как бывает, не всегда проходят гладко. Так, в Белорецке в первый день 2025 года закончился неприятным происшествием. Как стало известно, 8-летний мальчик из Уфимского района, приехавший с родителями в гости, решил покататься на тюбинге, и это закончилось травмой.
Как сообщает администрация Белорецкого района, инцидент произошел на территории стадиона «Металлург». Мальчик, катаясь с горы, не справился с управлением и врезался в столб. Скорая помощь незамедлительно доставила его в травматологическое отделение Белорецкой больницы, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.
Стоит отметить, что на территории стадиона «Металлург» запрещено кататься на тюбингах со склонов. Об этом предупреждают соответствующие таблички, установленные на видных местах. Но, видимо, не все отдыхающие их замечают. В Администрации района напомнили, что катание на тюбингах в неположенных местах может быть опасно не только для катающихся, но и пешеходам, и спортсменам, находящимся на территории стадиона.