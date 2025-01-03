Зимние забавы кончились больницей для ребенка из Уфы

Стоит отметить, что на территории стадиона «Металлург» запрещено кататься на тюбингах со склонов. Об этом предупреждают соответствующие таблички, установленные на видных местах. Но, видимо, не все отдыхающие их замечают. В Администрации района напомнили, что катание на тюбингах в неположенных местах может быть опасно не только для катающихся, но и пешеходам, и спортсменам, находящимся на территории стадиона.