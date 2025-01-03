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Posted 3 января, 08:41

Published 3 января, 08:41

Modified 3 января, 08:43

Updated 3 января, 08:43

В Уфе загорелся ресторан

В Уфе загорелся ресторан

3 января 2025, 08:41
Фото: МЧС России.
Пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Владивостокской, где располагался ресторан, сообщает в пятницу, 3 января, МЧС России по РБ.

Как стало известно, инцидент произошел на втором этаже четырехэтажного здания. По данным ведомства, огонь удалось локализовать на площади всего 10 квадратных метров. Посетители и сотрудники здания, всего 12 человек, включая шестерых детей, смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают специалисты, а причины возгорания устанавливаются. Дознаватель МЧС и эксперт из испытательной пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительные версии пожара, на момент написания материала не озвучиваются.

Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай в Башкортостане обернулся серьезными ожогами для 16-летнего юноши.

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