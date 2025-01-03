В Уфе загорелся ресторан

Как стало известно, инцидент произошел на втором этаже четырехэтажного здания. По данным ведомства, огонь удалось локализовать на площади всего 10 квадратных метров. Посетители и сотрудники здания, всего 12 человек, включая шестерых детей, смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.