В Уфе загорелся ресторан

Posted 3 января, 08:41
Published 3 января, 08:41
Modified 3 января, 08:43
Updated 3 января, 08:43
Как стало известно, инцидент произошел на втором этаже четырехэтажного здания. По данным ведомства, огонь удалось локализовать на площади всего 10 квадратных метров. Посетители и сотрудники здания, всего 12 человек, включая шестерых детей, смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают специалисты, а причины возгорания устанавливаются. Дознаватель МЧС и эксперт из испытательной пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительные версии пожара, на момент написания материала не озвучиваются.
Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай в Башкортостане обернулся серьезными ожогами для 16-летнего юноши.