В Уфе рухнула пешеходная конструкция

В центре столицы Башкирии на улице Карла Маркса обрушилась старая пешеходная конструкция. Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил о том, что это сооружение уже не использовалось и стало жертвой недавних сильных снегопадов. Скопившийся мокрый снег оказался слишком тяжелым и сооружение не выдержало такую нагрузку.