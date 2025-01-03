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Posted 3 января, 09:56

Published 3 января, 09:56

Modified 3 января, 10:03

Updated 3 января, 10:03

В Уфе рухнула пешеходная конструкция

В Уфе рухнула пешеходная конструкция

3 января 2025, 09:56
Фото: Илвир Нурдавлятов.
На улице Карла Маркса обвалилась конструкция, прилегающая к Виденеевскому кварталу, сообщает в пятницу, 3 января, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В центре столицы Башкирии на улице Карла Маркса обрушилась старая пешеходная конструкция. Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил о том, что это сооружение уже не использовалось и стало жертвой недавних сильных снегопадов. Скопившийся мокрый снег оказался слишком тяжелым и сооружение не выдержало такую нагрузку.

Сразу после происшествия ответственные службы начали демонтаж обрушившейся конструкции. Как отметил Илвир Нурдавлятов, вопрос о восстановлении сооружения будет обсуждаться после новогодних праздников.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Владивостокской, где располагался ресторан.

В Уфе загорелся ресторан
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