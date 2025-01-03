В Уфе рухнула пешеходная конструкция

Posted 3 января, 09:56
Published 3 января, 09:56
Modified 3 января, 10:03
Updated 3 января, 10:03
В центре столицы Башкирии на улице Карла Маркса обрушилась старая пешеходная конструкция. Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил о том, что это сооружение уже не использовалось и стало жертвой недавних сильных снегопадов. Скопившийся мокрый снег оказался слишком тяжелым и сооружение не выдержало такую нагрузку.
Сразу после происшествия ответственные службы начали демонтаж обрушившейся конструкции. Как отметил Илвир Нурдавлятов, вопрос о восстановлении сооружения будет обсуждаться после новогодних праздников.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Владивостокской, где располагался ресторан.