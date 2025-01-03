В Башкирии усилили контроль за охотой в праздничные дни

Как сообщает министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, в период новогодних каникул разрешена охота на лося и косулю сибирскую. И хотя на данный момент, по словам министра, проверено около 50 охотников и нарушений не выявлено, бдительность снижать нельзя. Ведь ежегодно в эти дни в Башкирии фиксируется около 15 случаев нарушений правил охоты, причем в 5 случаях из них есть признаки преступления.