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Posted 3 января, 08:29

Published 3 января, 08:29

Modified 3 января, 08:31

Updated 3 января, 08:31

В Башкирии усилили контроль за охотой в праздничные дни

В Башкирии усилили контроль за охотой в праздничные дни

3 января 2025, 08:29
Фото: Правительство РБ.
В период новогодних каникул в Башкирии усилен контроль за охотой, с целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства, сообщает в пятницу, 3 января, правительство РБ.

Новогодние праздники — это не только время для отдыха и веселья, но и время повышенной бдительности для государственных охотничьих инспекторов Башкирии. В эти дни они несут службу в охотничьих угодьях региона, чтобы убедиться, что охотники соблюдают все правила и законы.

Как сообщает министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, в период новогодних каникул разрешена охота на лося и косулю сибирскую. И хотя на данный момент, по словам министра, проверено около 50 охотников и нарушений не выявлено, бдительность снижать нельзя. Ведь ежегодно в эти дни в Башкирии фиксируется около 15 случаев нарушений правил охоты, причем в 5 случаях из них есть признаки преступления.

Фото: Правительство РБ
— К основным нарушениям относятся отсутствие разрешительных документов на добычу диких животных, несоблюдение техники безопасности, а также нахождение на механических транспортных средствах с включенным мотором и расчехленным оружием, — сообщают в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала 2024 года инспекторами проведено более 3 тысяч выездов, в ходе которых выявлено 212 нарушителей. Судами наложены штрафы на сумму 116,7 тыс. рублей, 2 человека лишены права охоты, а в правоохранительные органы направлено 39 материалов по фактам незаконной охоты. С браконьеров взыскано более 5 млн рублей.

Как ранее сообщал Mkset, обитатели природного парка «Аслы- Куль» стали неожиданными звездами интернета благодаря забавному видеоролику.

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