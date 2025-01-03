В Башкирии усилили контроль за охотой в праздничные дни

Posted 3 января, 08:29
Published 3 января, 08:29
Modified 3 января, 08:31
Updated 3 января, 08:31
Новогодние праздники — это не только время для отдыха и веселья, но и время повышенной бдительности для государственных охотничьих инспекторов Башкирии. В эти дни они несут службу в охотничьих угодьях региона, чтобы убедиться, что охотники соблюдают все правила и законы.
Как сообщает министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, в период новогодних каникул разрешена охота на лося и косулю сибирскую. И хотя на данный момент, по словам министра, проверено около 50 охотников и нарушений не выявлено, бдительность снижать нельзя. Ведь ежегодно в эти дни в Башкирии фиксируется около 15 случаев нарушений правил охоты, причем в 5 случаях из них есть признаки преступления.
— К основным нарушениям относятся отсутствие разрешительных документов на добычу диких животных, несоблюдение техники безопасности, а также нахождение на механических транспортных средствах с включенным мотором и расчехленным оружием, — сообщают в ведомстве.
Стоит отметить, что с начала 2024 года инспекторами проведено более 3 тысяч выездов, в ходе которых выявлено 212 нарушителей. Судами наложены штрафы на сумму 116,7 тыс. рублей, 2 человека лишены права охоты, а в правоохранительные органы направлено 39 материалов по фактам незаконной охоты. С браконьеров взыскано более 5 млн рублей.
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