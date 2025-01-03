mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 06:13

Published 3 января, 06:13

Modified 3 января, 06:15

Updated 3 января, 06:15

В Башкортостане поймали 53 пьяных водителей

В Башкирии поймали полсотни пьяных камикадзе

3 января 2025, 06:13
Фото: 1MI.

В Башкортостане поймали 53 пьяных водителей

В новогодние праздники на дорогах региона усилен контроль за нетрезвыми водителями, но нарушения все еще фиксируются, сообщает в пятницу, 3 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как стало известно, пока одни жители Башкирии наслаждаются каникулами, другие омрачают их своим поведением на дорогах. Речь идет о нетрезвых водителях, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Так, накануне 3 января, на дорогах региона было выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения. Но самая интересная цифра — это 53 нетрезвых водителя, которые были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами. Среди задержанных 4 водителя оказались рецидивистами, то есть они уже попадались на этом ранее. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Как ранее сообщал Mkset, беспечный водитель из Кушнаренковского района пополнил бюджет штрафами на кругленькую сумму из-за своей любви к нарушениям правил дорожного движения.

Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД
Узнать подробнее
Читайте также:
Отдых в Башкирии станет дорожеВ Башкирии гаражный пленник обрел свободуНочные гуляния в Башкирии оказались под запретом
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Пьяные водители#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#ГАИ#Нарушения ПДД#Уголовная ответственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика