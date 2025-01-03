В Башкирии поймали полсотни пьяных камикадзе

Posted 3 января, 06:13
Published 3 января, 06:13
Modified 3 января, 06:15
Updated 3 января, 06:15
Как стало известно, пока одни жители Башкирии наслаждаются каникулами, другие омрачают их своим поведением на дорогах. Речь идет о нетрезвых водителях, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Так, накануне 3 января, на дорогах региона было выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения. Но самая интересная цифра — это 53 нетрезвых водителя, которые были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами. Среди задержанных 4 водителя оказались рецидивистами, то есть они уже попадались на этом ранее. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Как ранее сообщал Mkset, беспечный водитель из Кушнаренковского района пополнил бюджет штрафами на кругленькую сумму из-за своей любви к нарушениям правил дорожного движения.