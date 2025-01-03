В Башкирии поймали полсотни пьяных камикадзе

Так, накануне 3 января, на дорогах региона было выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения. Но самая интересная цифра — это 53 нетрезвых водителя, которые были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами. Среди задержанных 4 водителя оказались рецидивистами, то есть они уже попадались на этом ранее. Теперь им грозит уголовная ответственность.