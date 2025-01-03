В Башкирии гаражный пленник обрел свободу

Posted 3 января, 04:55
Published 3 января, 04:55
Modified 3 января, 06:10
Updated 3 января, 06:10
Как стало известно, в Белорецке в беду попал не человек, а четвероногий друг человека — собака, которая, похоже, слишком сильно заинтересовалась заброшенным гаражом. В результате своего любопытства она оказалась в западне — в погребе, из которого самостоятельно выбраться не могла.
Как именно произошел этот инцидент, остается тайной, известной, вероятно, только самой собаке. В любом случае, попав в яму, бедолага оказалась в крайне неприятной ситуации, что не на шутку перепугал хозяйку. Женщина вызвала спасателей.
По итогу, прибывшие сотрудники Госкомитета РБ по ЧС благополучно вытащили собаку из западни и передали радостной хозяйке. По данным ведомства, само животное не пострадало.