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Posted 3 января, 04:55

Published 3 января, 04:55

Modified 3 января, 06:10

Updated 3 января, 06:10

В Башкирии гаражный пленник обрел свободу

В Башкирии гаражный пленник обрел свободу

3 января 2025, 04:55
Фото: 1MI.
Необычная спасательная операция развернулась в Белорецке, где четвероногий беглец оказался в западне, сообщает в пятницу, 3 января, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, в Белорецке в беду попал не человек, а четвероногий друг человека — собака, которая, похоже, слишком сильно заинтересовалась заброшенным гаражом. В результате своего любопытства она оказалась в западне — в погребе, из которого самостоятельно выбраться не могла.

Как именно произошел этот инцидент, остается тайной, известной, вероятно, только самой собаке. В любом случае, попав в яму, бедолага оказалась в крайне неприятной ситуации, что не на шутку перепугал хозяйку. Женщина вызвала спасателей.

По итогу, прибывшие сотрудники Госкомитета РБ по ЧС благополучно вытащили собаку из западни и передали радостной хозяйке. По данным ведомства, само животное не пострадало.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке спасатели также вызволили собаку, провалившуюся под лед.

В Башкирии спасли упавшую под лёд собаку
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