В Башкирии гаражный пленник обрел свободу

Как стало известно, в Белорецке в беду попал не человек, а четвероногий друг человека — собака, которая, похоже, слишком сильно заинтересовалась заброшенным гаражом. В результате своего любопытства она оказалась в западне — в погребе, из которого самостоятельно выбраться не могла.