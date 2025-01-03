Уфимцам советуют расслабиться и приседать

Posted 3 января, 11:12
Published 3 января, 11:12
Modified 3 января, 11:14
Updated 3 января, 11:14
Зима решила испытать уфимцев на прочность, покрыв улицы слоем льда. Ранее синоптики уже пророчили жителям города гололед. В связи с этим Управление гражданской защиты не осталось в стороне и подготовило некий «гайд по выживанию» на ледяных просторах.
Советы, на первый взгляд, простые, но на деле могут спасти от неприятных травм. Главное, призывают спасатели, не бежать, сломя голову. Ходите медленно, наступая на всю стопу. Представьте себя пингвином, вышагивающим по льдине — именно так и нужно передвигаться.
Ноги должны быть не напряжены, а наоборот, немного расслаблены, а руки свободны. А пожилым людям спасатели советуют вообще обзавестись тростью или специальной палкой с шипами — для надежности. Однако, если вдруг подлые скользкие обстоятельства взяли над вами верх, не падайте, как мешок с картошкой.
— Лучше присядьте, это снизит высоту падения, а значит и силу удара. Ну, а если уж падение неизбежно, старайтесь сгруппироваться и перекатиться, это смягчит удар, — комментирует УГЗ Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке 8-летний мальчик из Уфимского района, приехавший с родителями в гости, решил покататься на тюбинге, что в последствии закончилось травмой.