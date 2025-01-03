Уфимцам советуют расслабиться и приседать

Ноги должны быть не напряжены, а наоборот, немного расслаблены, а руки свободны. А пожилым людям спасатели советуют вообще обзавестись тростью или специальной палкой с шипами — для надежности. Однако, если вдруг подлые скользкие обстоятельства взяли над вами верх, не падайте, как мешок с картошкой.