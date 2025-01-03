Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку

Posted 3 января, 07:15
Published 3 января, 07:15
Modified 3 января, 07:17
Updated 3 января, 07:17
В одном из жилых домов Уфы, семейная пара пенсионеров устроила настоящий террор 10-летней соседской девочке из-за того, что она, по их мнению, слишком громко ходит. Супруги Байковы, проживающие на улице Рыльского, почему-то невзлюбили соседку сверху — маленькую Еву. И вместо того, чтобы поговорить с её родителями или найти другой способ решения проблемы, они решили прибегнуть к угрозам и даже насилию.
По словам соседей, пенсионеры не только постоянно ругаются и делают замечания девочке, но и уже применяли к ней физическую силу. Они, как сообщают очевидцы, караулят Еву в подъезде и даже грозятся разбить ей голову молотком.
Семья Александровых, переехавшая в этот дом примерно в 2022 году, по данным источников, уже обратилась за помощью в полицию и региональный Следственный комитет.
Как ранее сообщал Mkset, новогодние каникулы в самом разгаре, однако не все ночные приключения доступны юным жителям региона.