Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку

В одном из жилых домов Уфы, семейная пара пенсионеров устроила настоящий террор 10-летней соседской девочке из-за того, что она, по их мнению, слишком громко ходит. Супруги Байковы, проживающие на улице Рыльского, почему-то невзлюбили соседку сверху — маленькую Еву. И вместо того, чтобы поговорить с её родителями или найти другой способ решения проблемы, они решили прибегнуть к угрозам и даже насилию.