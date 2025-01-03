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Posted 3 января, 07:15

Published 3 января, 07:15

Modified 3 января, 07:17

Updated 3 января, 07:17

Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку

Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку

3 января 2025, 07:15
Фото: 1MI.
Конфликт между соседями в Уфе перерос в угрозы расправы над 10-летней девочкой, сообщает в пятницу, 3 января, телеграм-канал «Честный репортаж».

В одном из жилых домов Уфы, семейная пара пенсионеров устроила настоящий террор 10-летней соседской девочке из-за того, что она, по их мнению, слишком громко ходит. Супруги Байковы, проживающие на улице Рыльского, почему-то невзлюбили соседку сверху — маленькую Еву. И вместо того, чтобы поговорить с её родителями или найти другой способ решения проблемы, они решили прибегнуть к угрозам и даже насилию.

По словам соседей, пенсионеры не только постоянно ругаются и делают замечания девочке, но и уже применяли к ней физическую силу. Они, как сообщают очевидцы, караулят Еву в подъезде и даже грозятся разбить ей голову молотком.

Семья Александровых, переехавшая в этот дом примерно в 2022 году, по данным источников, уже обратилась за помощью в полицию и региональный Следственный комитет.

tg/Честный Репортаж

Как ранее сообщал Mkset, новогодние каникулы в самом разгаре, однако не все ночные приключения доступны юным жителям региона.

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