США признали победу России — последние новости СВО

В New York Times отмечают, что Россия не только адаптировалась к санкционному давлению, но и нашла способы его обходить. В частности, газета упоминает создание Россией так называемого «теневого флота», который позволяет обходить ряд ограничений. Также, издание выдвигает предположение, что провал попытки свержения Башара Асада в Сирии мог подтолкнуть Владимира Путина к занятию более жесткой позиции в отношении Украины.