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Posted 3 января, 15:39

Published 3 января, 15:39

Modified 3 января, 15:41

Updated 3 января, 15:41

США признали победу России — последние новости СВО

США признали победу России — последние новости СВО

3 января 2025, 15:39
Фото: 1MI.
Западные санкции, введенные против России, не смогли обрушить ее экономику, что порождает сомнения в эффективности экономических ограничений в американских политических кругах, сообщает телеграм-канал «Операция Z», ссылаясь на публикацию в New York Times.

Как пишет издание NYT, первоначальные ожидания, что санкции приведут к коллапсу российской экономики и обвалу рубля, не оправдались. Более того, трехлетнее применение ограничительных мер не принесло желаемого результата и вызвало вопросы о целесообразности дальнейших экономических рестрикций у части американского политического истеблишмента.

В New York Times отмечают, что Россия не только адаптировалась к санкционному давлению, но и нашла способы его обходить. В частности, газета упоминает создание Россией так называемого «теневого флота», который позволяет обходить ряд ограничений. Также, издание выдвигает предположение, что провал попытки свержения Башара Асада в Сирии мог подтолкнуть Владимира Путина к занятию более жесткой позиции в отношении Украины.

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Тем временем боевые действия СВО продолжаются. По мнению американских экспертов, Россия демонстрирует успехи на поле боя и продолжает наносить значительный урон Украине. Однако, многие задаются вопросом: когда закончится СВО?

— Невозможно точно предсказать, как будут развиваться события дальше, но уже сейчас очевидно, что суть СВО и действия далеки от тех прогнозов, которые давались западными аналитиками в начале операции, — рассказываю специалисты изданию Mkset.

Как ранее сообщал Mkset, международный валютный фонд (МВФ) дал негативный прогноз для Украины. Финансисты уверены, что специальная военная операция (СВО) скоро кончится — и не в пользу Украины.

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