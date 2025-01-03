Posted 3 января, 15:39
Published 3 января, 15:39
Modified 3 января, 15:41
Updated 3 января, 15:41
Как пишет издание NYT, первоначальные ожидания, что санкции приведут к коллапсу российской экономики и обвалу рубля, не оправдались. Более того, трехлетнее применение ограничительных мер не принесло желаемого результата и вызвало вопросы о целесообразности дальнейших экономических рестрикций у части американского политического истеблишмента.
В New York Times отмечают, что Россия не только адаптировалась к санкционному давлению, но и нашла способы его обходить. В частности, газета упоминает создание Россией так называемого «теневого флота», который позволяет обходить ряд ограничений. Также, издание выдвигает предположение, что провал попытки свержения Башара Асада в Сирии мог подтолкнуть Владимира Путина к занятию более жесткой позиции в отношении Украины.
Тем временем боевые действия СВО продолжаются. По мнению американских экспертов, Россия демонстрирует успехи на поле боя и продолжает наносить значительный урон Украине. Однако, многие задаются вопросом: когда закончится СВО?
— Невозможно точно предсказать, как будут развиваться события дальше, но уже сейчас очевидно, что суть СВО и действия далеки от тех прогнозов, которые давались западными аналитиками в начале операции, — рассказываю специалисты изданию Mkset.
Как ранее сообщал Mkset, международный валютный фонд (МВФ) дал негативный прогноз для Украины. Финансисты уверены, что специальная военная операция (СВО) скоро кончится — и не в пользу Украины.