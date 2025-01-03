Снежные забавы и фиточай: чем заняться в Уфе 4 января

Стоит отметить, что любителям нетрезвого отдыха, важно помнить, что 3, 4 и 5 января в Башкирии действуют ограничения на продажу алкоголя. Купить спиртное не получится после 17 часов вечера и до 10 часов утра. В барах и ресторанах алкоголь можно приобрести в обычном режиме.