Снежные забавы и фиточай: чем заняться в Уфе 4 января

Posted 3 января, 19:29
Published 3 января, 19:29
Modified 3 января, 23:01
Updated 3 января, 23:01
Снег, мокрый снег и даже дождь? Да, погода в Уфе 4 января обещает быть переменчивой. Ночью около 0°С, днем от 0 до +2°С. Будьте готовы к осадкам и сильному южному ветру 9-14 м/с.
Ищете красивые локации для новогодних фото? Отправляйтесь на каток у Дворца борьбы (ул. Мусы Гареева, 5). Огромный каток с классным освещением, большой раздевалкой и прокатом коньков — идеальное место для активного отдыха и запоминающихся кадров. А рядом, у Дворца борьбы, вас ждет красавица-ёлка, которая создаст по-настоящему праздничную атмосферу.
Хотите интеллектуального отдыха? Киноклуб «Арт-кино» в музее Нестерова (Гоголя, 27, 5 этаж) приглашает на кинолекции киноведа Владимира Жерехова.
• 12:30 — «Великий Чаплин. Магия смеха и слез» (12+) с фрагментами из лучших фильмов Чарли Чаплина.
• 15:00 — показ и обсуждение фильма «Ноэль» (12+)
Цена билета: 200 рублей.
Уже устали от дивана? В субботу, 4 января, Уфа приготовила для вас много интересного.
• 12:00 — Фиточай и разминка на свежем воздухе. Отправляйтесь на лесную поляну в лесном массиве (300 м от жилого дома по ул. Парковая, 2). Там вас ждет зарядка с чемпионом, разминка от клуба скандинавской ходьбы «Твой ход», зимние забавы и дегустация ароматного фиточая.
• 12:00 и 14:00 — «Спортивный новогодний хайп» (3+). Игровые программы пройдут на площади Дворца спорта и в ПКиО «Кашкадан».
• 14:00–17:00 — Новогодние чудеса в ТРЦ «Планета». Мастер-классы, спектакли, шоу-программа и аквагрим — развлечения для детей всех возрастов на -2 уровне.
• 14:00–19:00 — Резиденция Деда Мороза в Арт-Квадрате. Погрузитесь в сказочную атмосферу, пообщайтесь с Дедом Морозом и зарядитесь новогодним настроением.
• 19:00–20:00 — Иммерсивное шоу «Следы Деда Мороза» в Арт-Квадрате (3+). Уникальное представление, которое заставит поверить в чудеса и взрослых, и детей.
Стоит отметить, что любителям нетрезвого отдыха, важно помнить, что 3, 4 и 5 января в Башкирии действуют ограничения на продажу алкоголя. Купить спиртное не получится после 17 часов вечера и до 10 часов утра. В барах и ресторанах алкоголь можно приобрести в обычном режиме.