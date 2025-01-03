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Posted 3 января, 19:29

Published 3 января, 19:29

Modified 3 января, 23:01

Updated 3 января, 23:01

Снежные забавы и фиточай: чем заняться в Уфе 4 января

Снежные забавы и фиточай: чем заняться в Уфе 4 января

3 января 2025, 19:29
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.
Mkset подготовил для вас подборку самых интересных событий в субботу, 4 января — от бодрящих прогулок на свежем воздухе и мастер-классов до кинопоказов и волшебных представлений.

Погода 4 января в Уфе

Снег, мокрый снег и даже дождь? Да, погода в Уфе 4 января обещает быть переменчивой. Ночью около 0°С, днем от 0 до +2°С. Будьте готовы к осадкам и сильному южному ветру 9-14 м/с.

Башкирию ждёт зеркальная погода
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Где сделать классное фото?

Ищете красивые локации для новогодних фото? Отправляйтесь на каток у Дворца борьбы (ул. Мусы Гареева, 5). Огромный каток с классным освещением, большой раздевалкой и прокатом коньков — идеальное место для активного отдыха и запоминающихся кадров. А рядом, у Дворца борьбы, вас ждет красавица-ёлка, которая создаст по-настоящему праздничную атмосферу.

Что посмотреть в кино/театре?

Хотите интеллектуального отдыха? Киноклуб «Арт-кино» в музее Нестерова (Гоголя, 27, 5 этаж) приглашает на кинолекции киноведа Владимира Жерехова.

• 12:30 — «Великий Чаплин. Магия смеха и слез» (12+) с фрагментами из лучших фильмов Чарли Чаплина.

• 15:00 — показ и обсуждение фильма «Ноэль» (12+)

Цена билета: 200 рублей.

Чем еще заняться в Уфе 4 января — советы редакции

Уже устали от дивана? В субботу, 4 января, Уфа приготовила для вас много интересного.

• 12:00 — Фиточай и разминка на свежем воздухе. Отправляйтесь на лесную поляну в лесном массиве (300 м от жилого дома по ул. Парковая, 2). Там вас ждет зарядка с чемпионом, разминка от клуба скандинавской ходьбы «Твой ход», зимние забавы и дегустация ароматного фиточая.

• 12:00 и 14:00 — «Спортивный новогодний хайп» (3+). Игровые программы пройдут на площади Дворца спорта и в ПКиО «Кашкадан».

• 14:00–17:00 — Новогодние чудеса в ТРЦ «Планета». Мастер-классы, спектакли, шоу-программа и аквагрим — развлечения для детей всех возрастов на -2 уровне.

• 14:00–19:00 — Резиденция Деда Мороза в Арт-Квадрате. Погрузитесь в сказочную атмосферу, пообщайтесь с Дедом Морозом и зарядитесь новогодним настроением.

• 19:00–20:00 — Иммерсивное шоу «Следы Деда Мороза» в Арт-Квадрате (3+). Уникальное представление, которое заставит поверить в чудеса и взрослых, и детей.

Фото: Администрация Октябрьского района

Стоит отметить, что любителям нетрезвого отдыха, важно помнить, что 3, 4 и 5 января в Башкирии действуют ограничения на продажу алкоголя. Купить спиртное не получится после 17 часов вечера и до 10 часов утра. В барах и ресторанах алкоголь можно приобрести в обычном режиме.

С завтрашнего дня в Башкирии запретят продажу алкоголя
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