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Posted 3 января, 17:39

Published 3 января, 17:39

Modified 3 января, 17:41

Updated 3 января, 17:41

В районе Уфы зафиксированы случаи появления фантомных меток

Самолеты-призраки «атаковали» Уфу

3 января 2025, 17:39
Фото: 1MI.

В районе Уфы зафиксированы случаи появления фантомных меток

Два пассажирских самолета, заходивших на посадку в аэропорту Уфы, столкнулись с необычными и необъяснимыми явлениями в небе, сообщает в пятницу, 3 января, телеграм-канал Aviaicident.

Согласно информации, 2 января 2025 года самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Сочи, при снижении на высоте около 900 метров, зафиксировал на своем радаре более десятка ложных отметок. По данным, три метки находились прямо под самолетом, пять — слева, а остальные постоянно появлялись и исчезали вокруг. При этом, как отмечается, никаких других воздушных судов поблизости не было. Несмотря на странные показания приборов, экипаж благополучно посадил самолет.

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На следующий день, 3 января 2025 года, подобная ситуация произошла с самолетом Boeing 739 авиакомпании «Икар», также следовавшим рейсом из Сочи. На этот раз, как сообщает телеграм-канал, при снижении на расстоянии около 260 км от Уфы, у самолета ложно сработала система GPWS, предупреждающая об опасном сближении с землей. Экипаж принял решение продолжить полет до Уфы, однако никаких сигналов бедствия не подавал.

Как ранее сообщал Mkset, самолет летевший в Уфу из Москвы, едва не столкнулся с неизвестными летательными аппаратами.

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