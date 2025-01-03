Самолеты-призраки «атаковали» Уфу

Согласно информации, 2 января 2025 года самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Сочи, при снижении на высоте около 900 метров, зафиксировал на своем радаре более десятка ложных отметок. По данным, три метки находились прямо под самолетом, пять — слева, а остальные постоянно появлялись и исчезали вокруг. При этом, как отмечается, никаких других воздушных судов поблизости не было. Несмотря на странные показания приборов, экипаж благополучно посадил самолет.