Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимой

Posted 3 января, 11:46
Published 3 января, 11:46
Modified 3 января, 11:48
Updated 3 января, 11:48
Ночь 2 января в Нуримановском районе Башкирии выдалась не только холодной, но и довольно необычной. Один из местных жителей, словно герой голливудского боевика, решил, что обычные способы перебраться на другой берег реки Уфы — это слишком скучно. Он предпочел совершить заплыв в ледяной воде.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС, получив сигнал о тонущем, немедленно выехали на место происшествия в деревню Верхнекировский. Прибыв на берег, они обнаружили весьма необычную картину: замерзший мужчина, без верхней одежды, явно не похожий на отдыхающего на пляже. Выяснилось, что он, в одних лишь плавках и с неимоверной решимостью, решил вплавь преодолеть реку.
Мотивы такого отважного поступка остаются загадкой, как и то, на что рассчитывал этот любитель зимнего экстрима. Возможно, это было спонтанное решение, вдохновленное новогодними праздниками, а возможно, просто проверка себя на прочность.
К счастью, для него и к удовлетворению спасателей, этот рискованный заплыв закончился благополучно. Мужчине оказали первую помощь и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи.
Как ранее сообщал Mkset, улицы столицы Башкирии превратились в ледовый каток, и местные власти предлагают неожиданный способ удержаться на ногах — приседания.