Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимой

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС, получив сигнал о тонущем, немедленно выехали на место происшествия в деревню Верхнекировский. Прибыв на берег, они обнаружили весьма необычную картину: замерзший мужчина, без верхней одежды, явно не похожий на отдыхающего на пляже. Выяснилось, что он, в одних лишь плавках и с неимоверной решимостью, решил вплавь преодолеть реку.