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Posted 3 января, 11:46

Published 3 января, 11:46

Modified 3 января, 11:48

Updated 3 января, 11:48

Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимой

Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимой

3 января 2025, 11:46
Фото: 1MI.
Мужчина решил переплыть реку в мороз, но вместо рекорда встретился со спасателями, сообщает в пятницу, 3 января, Госкомитет РБ по ЧС.

Ночь 2 января в Нуримановском районе Башкирии выдалась не только холодной, но и довольно необычной. Один из местных жителей, словно герой голливудского боевика, решил, что обычные способы перебраться на другой берег реки Уфы — это слишком скучно. Он предпочел совершить заплыв в ледяной воде.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС, получив сигнал о тонущем, немедленно выехали на место происшествия в деревню Верхнекировский. Прибыв на берег, они обнаружили весьма необычную картину: замерзший мужчина, без верхней одежды, явно не похожий на отдыхающего на пляже. Выяснилось, что он, в одних лишь плавках и с неимоверной решимостью, решил вплавь преодолеть реку.

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Мотивы такого отважного поступка остаются загадкой, как и то, на что рассчитывал этот любитель зимнего экстрима. Возможно, это было спонтанное решение, вдохновленное новогодними праздниками, а возможно, просто проверка себя на прочность.

К счастью, для него и к удовлетворению спасателей, этот рискованный заплыв закончился благополучно. Мужчине оказали первую помощь и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи.

Как ранее сообщал Mkset, улицы столицы Башкирии превратились в ледовый каток, и местные власти предлагают неожиданный способ удержаться на ногах — приседания.

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