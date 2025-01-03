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Posted 3 января, 13:27

Published 3 января, 13:27

Modified 3 января, 13:29

Updated 3 января, 13:29

Огонь поглотил тонны сена в Башкирии

Огонь поглотил тонны сена в Башкирии

3 января 2025, 13:27
Фото: МЧС России.
В Чекмагушевском районе огненная стихия уничтожила запасы сена, хранившиеся в металлическом ангаре, сообщает в пятницу, 3 января, МЧС России по РБ.

Неприятный инцидент произошел на окраине села Тайняшево, где вспыхнуло сено, предназначенное, видимо, для скота. Пламя быстро охватило внушительный объем — целых 35 тонн. Как стало известно, оперативная реакция пожарных МЧС России и добровольцев помогла предотвратить распространение огня и избежать более серьезных последствий.

На место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 5 единиц техники. По итогу, удалось локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки. Стоит отметить, что никто не пострадал. Теперь дознавателю МЧС предстоит выяснить причину возгорания.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Владивостокской, где располагался ресторан.

В Уфе загорелся ресторан
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