Огонь поглотил тонны сена в Башкирии

На место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 5 единиц техники. По итогу, удалось локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки. Стоит отметить, что никто не пострадал. Теперь дознавателю МЧС предстоит выяснить причину возгорания.