Огонь поглотил тонны сена в Башкирии

Posted 3 января, 13:27
Published 3 января, 13:27
Modified 3 января, 13:29
Updated 3 января, 13:29
Неприятный инцидент произошел на окраине села Тайняшево, где вспыхнуло сено, предназначенное, видимо, для скота. Пламя быстро охватило внушительный объем — целых 35 тонн. Как стало известно, оперативная реакция пожарных МЧС России и добровольцев помогла предотвратить распространение огня и избежать более серьезных последствий.
На место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 5 единиц техники. По итогу, удалось локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки. Стоит отметить, что никто не пострадал. Теперь дознавателю МЧС предстоит выяснить причину возгорания.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Владивостокской, где располагался ресторан.