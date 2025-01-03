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Posted 3 января, 04:25

Published 3 января, 04:25

Modified 3 января, 07:46

Updated 3 января, 07:46

Ночные гуляния в Башкирии оказались под запретом

Ночные гуляния в Башкирии оказались под запретом

3 января 2025, 04:25
Фото: 1MI.
Новогодние каникулы в самом разгаре, но не все ночные приключения доступны юным жителям региона, сообщает в пятницу, 3 января, администрация Кировского района Уфы.
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Снег кружится, праздники продолжаются, а значит, самое время для прогулок и веселья. Однако, администрация Кировского района Уфы напомнила всем родителям и их непоседливым чадам о комендантском часе, который действует по всей России, включая Башкирию.

Что же это за зверь такой — комендантский час? Если говорить простыми словами, это время, когда детям до 18 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В зимний период этот запрет действует с 22:00 до 06:00.

Конечно, может возникнуть вопрос, а что будет, если вдруг ребенок задержался допоздна на улице? В таком случае, родителям стоит помнить, что за нарушение комендантского часа предусмотрены административные меры. Проще говоря, могут быть штрафы.

— Размер штрафа варьируется от ста до пяти тысяч рублей. Как правило, при первом правонарушении сотрудники полиции могут ограничиться разъяснительной беседой, при повторном — родителям приходится оплачивать штраф, — комментирует МВД России.
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Как ранее сообщал Mkset, словесная перепалка в полилоге родителей воспитанников детсада обернулась для жительницы Буздякского района административным штрафом.

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