Ночные гуляния в Башкирии оказались под запретом

Posted 3 января, 04:25
Published 3 января, 04:25
Modified 3 января, 07:46
Updated 3 января, 07:46
Снег кружится, праздники продолжаются, а значит, самое время для прогулок и веселья. Однако, администрация Кировского района Уфы напомнила всем родителям и их непоседливым чадам о комендантском часе, который действует по всей России, включая Башкирию.
Что же это за зверь такой — комендантский час? Если говорить простыми словами, это время, когда детям до 18 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В зимний период этот запрет действует с 22:00 до 06:00.
Конечно, может возникнуть вопрос, а что будет, если вдруг ребенок задержался допоздна на улице? В таком случае, родителям стоит помнить, что за нарушение комендантского часа предусмотрены административные меры. Проще говоря, могут быть штрафы.
— Размер штрафа варьируется от ста до пяти тысяч рублей. Как правило, при первом правонарушении сотрудники полиции могут ограничиться разъяснительной беседой, при повторном — родителям приходится оплачивать штраф, — комментирует МВД России.
Как ранее сообщал Mkset, словесная перепалка в полилоге родителей воспитанников детсада обернулась для жительницы Буздякского района административным штрафом.