Над уфимцами нависла угроза

Госкомитет РБ по ЧС также отмечает, что обильные снегопады в регионе создали не только праздничное настроение, но и дополнительные проблемы. Помимо прочего, очистка крыш от снега стала опасным занятием. В качестве примера ведомство приводит случай в селе Ангасяк Дюртюлинского района, где местная жительница, пытаясь самостоятельно убрать снег с крыши, поскользнулась и испугалась. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно помогли женщине безопасно спуститься на землю.