Над уфимцами нависла угроза

Posted 3 января, 18:09
Published 3 января, 18:09
Modified 3 января, 18:11
Updated 3 января, 18:11
Как рассказывают уфимцы в комментариях к постам городской администрации, в центре города, возле Гостиного двора, с крыш домов сходит снег, едва не падая на головы прохожим.
— На Ленина напротив Гостиного двора возле бара Клюковка чуть на голову не упал нам снег, прямо рядом с нами сошел, — пишет жительница города Юлия.
Другие жители выкладывают фотографии гигантских сосулек, свисающих с крыш многоэтажек. Один из таких примеров — сосулька «размером с этаж» на улице Первомайской.
Глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов подтвердил проблему, пояснив, что колебания температуры вокруг нуля провоцируют таяние снега, который затем замерзает, образуя наледь. Он заверил, что обслуживающие организации регулярно проводят проверки и очистку крыш от опасных скоплений льда.
Госкомитет РБ по ЧС также отмечает, что обильные снегопады в регионе создали не только праздничное настроение, но и дополнительные проблемы. Помимо прочего, очистка крыш от снега стала опасным занятием. В качестве примера ведомство приводит случай в селе Ангасяк Дюртюлинского района, где местная жительница, пытаясь самостоятельно убрать снег с крыши, поскользнулась и испугалась. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно помогли женщине безопасно спуститься на землю.
Как ранее сообщал Mkset, улицы столицы Башкирии превратились в ледовый каток, и местные власти предлагают неожиданный способ удержаться на ногах.