Министр уложил в койку бойца СВО

Posted 3 января, 17:21
Published 3 января, 17:21
Modified 3 января, 17:23
Updated 3 января, 17:23
Айрат Рахматуллин, имеющий квалификацию врача-невролога, провел прием жителей Кушнаренковского района, уделив внимание каждому пациенту и изучив их медицинские истории. Помимо обычных обращений с инсультами, последствиями ДТП и другими неврологическими проблемами, на прием пришел участник СВО, получивший травму. Министр скорректировал его схему лечения и оперативно направил на реабилитацию в госпиталь ветеранов войн.
Кроме того, министр отметил, что еще двое пациентов получили направления на консультацию к кардиологам, а девушке с рядом клинических проявлений он рекомендовал стационарное лечение в Республиканской клинической больнице им. Куватова.
Помимо врачебного приема, министр провел личный прием граждан, ответив на все их вопросы и разобрав проблемные ситуации. Айрат Рахматуллин также заявил о планах провести еще несколько рабочих выездов в новогодние праздники, а его заместители в это время будут ежедневно посещать медицинские округа с проверками.
Как ранее сообщал Mkset, перед новым 2025 годом, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Стороны вернули друг другу бойцов по формуле «150 на 150», сообщило Минобороны России.