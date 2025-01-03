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Posted 3 января, 17:21

Published 3 января, 17:21

Modified 3 января, 17:23

Updated 3 января, 17:23

Министр уложил в койку бойца СВО

Министр уложил в койку бойца СВО

3 января 2025, 17:21
Фото: Минздрав Башкирии.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в пятницу, 3 января, лично провел прием в новой поликлинике, не только проконсультировав, но и оперативно направив на лечение бойца, вернувшегося из зоны СВО.

Айрат Рахматуллин, имеющий квалификацию врача-невролога, провел прием жителей Кушнаренковского района, уделив внимание каждому пациенту и изучив их медицинские истории. Помимо обычных обращений с инсультами, последствиями ДТП и другими неврологическими проблемами, на прием пришел участник СВО, получивший травму. Министр скорректировал его схему лечения и оперативно направил на реабилитацию в госпиталь ветеранов войн.

Фото: Минздрав РБ

Кроме того, министр отметил, что еще двое пациентов получили направления на консультацию к кардиологам, а девушке с рядом клинических проявлений он рекомендовал стационарное лечение в Республиканской клинической больнице им. Куватова.

Помимо врачебного приема, министр провел личный прием граждан, ответив на все их вопросы и разобрав проблемные ситуации. Айрат Рахматуллин также заявил о планах провести еще несколько рабочих выездов в новогодние праздники, а его заместители в это время будут ежедневно посещать медицинские округа с проверками.

Башкирский боец вернулся из плена ВСУ
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Как ранее сообщал Mkset, перед новым 2025 годом, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Стороны вернули друг другу бойцов по формуле «150 на 150», сообщило Минобороны России.

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