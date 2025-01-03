Министр уложил в койку бойца СВО

Помимо врачебного приема, министр провел личный прием граждан, ответив на все их вопросы и разобрав проблемные ситуации. Айрат Рахматуллин также заявил о планах провести еще несколько рабочих выездов в новогодние праздники, а его заместители в это время будут ежедневно посещать медицинские округа с проверками.