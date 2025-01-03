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Posted 2 января, 22:01

Published 2 января, 22:01

Modified 2 января, 22:01

Updated 2 января, 22:01

Куда пойти в Уфе третьего января

Куда пойти в Уфе третьего января

2 января 2025, 22:01
Фото: mkset.ru.
Mkset поработал за вас и собрал лучшую подборку новогодних мероприятий. Мы знаем, куда пойти в Уфе, чтобы отдохнуть.

Куда пойти в Уфе на каток?

Зима — это не только метели и мороз, а еще и зимние развлечения. Например, можно пойти и покататься на коньках. В Уфе их много. Есть каток на ул. Гагарина 42/2 в Сипайлово. На ул. Менделеева 199/1 каток «Олимп», каток на площади городского совета и каток рядом с новым Дворцом борьбы на ул. Мусы Гареева 5.

Где в Уфе покататься на тюбинге

Одно из самых лучших развлечений, на которое может отправиться вся семья — это покатушки на тюбингах. В черте города есть отличные трассы. Это тюбинговая горка в санатории «Зеленая роща». Там есть отличный подъемник и аренда ватрушек, а еще отличный буфет с горячими напитками. Адрес: ул. Менделеева, 136/5. Также есть тюбинговая трасса на ул. Менделеева 160, комплекс «Ак Йорт». Там есть подъемник и освещение, что зимой не маловажно. Неплохая горка есть в парке отдыха «Лукоморье» в с. Михайловка. От центра города 15 на машине, и вы в царстве снежной радости.

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Куда пойти с семьей в Уфе?

Если зимние забавы вам уже надоели. То 3 января можно отправиться в парк «Кашкадан». Там, в 14.00 начнется новогодний марафон. Это специальная игровая программа для детей и их родителей. Также игровая программа «Развеселый Новый год» в 12.00 стартует напротив Дворца спорта на ул. Рихарда Зорге. А в ТРЦ «Планета» в 17.00 пройдут мастер-классы, спектакль и шоу-программа.

Кинотеатры Уфы. Что идет в кино?

На январские праздники киноиндустрия подготовила для российских зрителей сразу несколько новинок. Их уже сейчас можно посмотреть в любом уфимском кинотеатре. Сказки: «Финист. Первый богатырь», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Иван царевич и серый волк», «Елки 11». Также в январе стартовали долгожданные премьеры фильмов ужасов. Пощекотать нервишки можно на сеансе хоррора «Синистер. Новые души», «Астрал. Кошмар в „Спринг Гардер“.

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