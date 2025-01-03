Куда пойти в Уфе третьего января

Одно из самых лучших развлечений, на которое может отправиться вся семья — это покатушки на тюбингах. В черте города есть отличные трассы. Это тюбинговая горка в санатории «Зеленая роща». Там есть отличный подъемник и аренда ватрушек, а еще отличный буфет с горячими напитками. Адрес: ул. Менделеева, 136/5. Также есть тюбинговая трасса на ул. Менделеева 160, комплекс «Ак Йорт». Там есть подъемник и освещение, что зимой не маловажно. Неплохая горка есть в парке отдыха «Лукоморье» в с. Михайловка. От центра города 15 на машине, и вы в царстве снежной радости.