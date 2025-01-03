Куда пойти в Уфе третьего января

Posted 2 января, 22:01
Published 2 января, 22:01
Modified 2 января, 22:01
Updated 2 января, 22:01
Зима — это не только метели и мороз, а еще и зимние развлечения. Например, можно пойти и покататься на коньках. В Уфе их много. Есть каток на ул. Гагарина 42/2 в Сипайлово. На ул. Менделеева 199/1 каток «Олимп», каток на площади городского совета и каток рядом с новым Дворцом борьбы на ул. Мусы Гареева 5.
Одно из самых лучших развлечений, на которое может отправиться вся семья — это покатушки на тюбингах. В черте города есть отличные трассы. Это тюбинговая горка в санатории «Зеленая роща». Там есть отличный подъемник и аренда ватрушек, а еще отличный буфет с горячими напитками. Адрес: ул. Менделеева, 136/5. Также есть тюбинговая трасса на ул. Менделеева 160, комплекс «Ак Йорт». Там есть подъемник и освещение, что зимой не маловажно. Неплохая горка есть в парке отдыха «Лукоморье» в с. Михайловка. От центра города 15 на машине, и вы в царстве снежной радости.
Если зимние забавы вам уже надоели. То 3 января можно отправиться в парк «Кашкадан». Там, в 14.00 начнется новогодний марафон. Это специальная игровая программа для детей и их родителей. Также игровая программа «Развеселый Новый год» в 12.00 стартует напротив Дворца спорта на ул. Рихарда Зорге. А в ТРЦ «Планета» в 17.00 пройдут мастер-классы, спектакль и шоу-программа.
На январские праздники киноиндустрия подготовила для российских зрителей сразу несколько новинок. Их уже сейчас можно посмотреть в любом уфимском кинотеатре. Сказки: «Финист. Первый богатырь», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Иван царевич и серый волк», «Елки 11». Также в январе стартовали долгожданные премьеры фильмов ужасов. Пощекотать нервишки можно на сеансе хоррора «Синистер. Новые души», «Астрал. Кошмар в „Спринг Гардер“.