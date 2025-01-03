ГАЗель нырнула в кювет на трассе Башкирии

Система «Эра-Глонасс» оперативно передала сигнал о происшествии, и спасатели Госкомитета РБ по ЧС быстро прибыли на место. Осмотрев машину, специалисты убедились, что водитель не пострадал. Однако, спасатели отключили аккумулятор, чтобы избежать возможных проблем с возгоранием машины.