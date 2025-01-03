ГАЗель нырнула в кювет на трассе Башкирии

Posted 3 января, 12:56
Published 3 января, 12:56
Modified 3 января, 12:58
Updated 3 января, 12:58
Неприятный инцидент произошел на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за сложных погодных условий. По итогу автомобиль съехал с трассы и перевернулся.
Система «Эра-Глонасс» оперативно передала сигнал о происшествии, и спасатели Госкомитета РБ по ЧС быстро прибыли на место. Осмотрев машину, специалисты убедились, что водитель не пострадал. Однако, спасатели отключили аккумулятор, чтобы избежать возможных проблем с возгоранием машины.
Как ранее сообщал Mkset, в Нуримановском районе Башкирии один из местных жителей, решил совершить заплыв в ледяной воде.