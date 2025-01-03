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Posted 3 января, 12:56

Published 3 января, 12:56

Modified 3 января, 12:58

Updated 3 января, 12:58

ГАЗель нырнула в кювет на трассе Башкирии

ГАЗель нырнула в кювет на трассе Башкирии

3 января 2025, 12:56
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Грузовая машина отправилась в незапланированное путешествие в кювет на трассе в Салаватском районе, сообщает в пятницу, 3 января, Госкомитет РБ по ЧС.

Неприятный инцидент произошел на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за сложных погодных условий. По итогу автомобиль съехал с трассы и перевернулся.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Система «Эра-Глонасс» оперативно передала сигнал о происшествии, и спасатели Госкомитета РБ по ЧС быстро прибыли на место. Осмотрев машину, специалисты убедились, что водитель не пострадал. Однако, спасатели отключили аккумулятор, чтобы избежать возможных проблем с возгоранием машины.

Как ранее сообщал Mkset, в Нуримановском районе Башкирии один из местных жителей, решил совершить заплыв в ледяной воде.

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