Долларовые инвесторы уходят из Башкирии

В декабре 2021 года в Башкирии насчитывалось 233 компании с иностранным участием, а к концу 2024 года их осталось всего 111. Это означает, что 127 компаний с иностранным капиталом были ликвидированы. За тот же период в регионе появилось всего пять новых организаций с участием иностранцев: две — с учредителями из Беларуси, по одной — из Абхазии, Узбекистана и Китая.