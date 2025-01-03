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Posted 3 января, 09:25

Published 3 января, 09:25

Modified 3 января, 09:27

Updated 3 января, 09:27

Долларовые инвесторы уходят из Башкирии

Долларовые инвесторы уходят из Башкирии

3 января 2025, 09:25
Фото: Изображение Midjourney.
За три года иностранный капитал заметно сократил свое присутствие в Башкирии, количество компаний с иностранными инвестициями уменьшилось более чем в два раза, сообщает в пятницу, 3 января, РБК-Уфа со ссылкой на аналитику «Контур.Фокус».

В декабре 2021 года в Башкирии насчитывалось 233 компании с иностранным участием, а к концу 2024 года их осталось всего 111. Это означает, что 127 компаний с иностранным капиталом были ликвидированы. За тот же период в регионе появилось всего пять новых организаций с участием иностранцев: две — с учредителями из Беларуси, по одной — из Абхазии, Узбекистана и Китая.

Наибольшее количество ликвидаций пришлось на 2022 год — 70 компаний, в 2023 году прекратили деятельность 40, а в 2024 году — 17. Лидерами по количеству «ушедших» компаний стали Армения (32), США (27), Сейшельские Острова (22), Великобритания (12) и Белиз (6).

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Несмотря на общий спад, в Башкирии еще остаются 111 компаний с иностранным капиталом, в основном из Кипра (12 компаний), Сейшельских Островов (10), Армении и ОАЭ (по 7). Также в десятку стран, чьи компании чаще всего становятся учредителями организаций в республике, входят Британские Виргинские Острова, Великобритания, Австрия, Китай, Германия и США (все по 5 компаний и более).

Аналитики отмечают, что сокращение числа организаций с иностранным капиталом произошло практически по всем странам, за исключением Гонконга (с 1 до 2 компаний), Беларуси (с 1 до 2) и Абхазии (с 0 до 1).

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии фирма из Белоруссии собирается построить завод, на котором будут производить сепараторы для аккумуляторов.

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