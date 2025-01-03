Башкирию ждёт зеркальная погода

Как стало известно, в субботу, 4 января, погода в Башкирии, ожидается облачная с переменными осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Это значит, что улицы превратятся в каток, а пешеходам придется вспомнить все уроки ходьбы по льду. Синоптики рекомендуют соблюдать внимательность за рулем, избегать резких маневров и держать дистанцию. А пешеходам стоит надеть обувь с хорошим протектором и не забывать о правиле трех «П»: Посмотрел, Подумал, Пошел (очень осторожно).