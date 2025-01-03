mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 12:33

Published 3 января, 12:33

Modified 3 января, 12:35

Updated 3 января, 12:35

Башкирию ждёт зеркальная погода

Башкирию ждёт зеркальная погода

3 января 2025, 12:33
Фото: 1MI.
Жителей региона предупреждают о гололеде и тумане — погода будет переменчивой, сообщают в пятницу, 3 января, синоптики Башгидромета.

Как стало известно, в субботу, 4 января, погода в Башкирии, ожидается облачная с переменными осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Это значит, что улицы превратятся в каток, а пешеходам придется вспомнить все уроки ходьбы по льду. Синоптики рекомендуют соблюдать внимательность за рулем, избегать резких маневров и держать дистанцию. А пешеходам стоит надеть обувь с хорошим протектором и не забывать о правиле трех «П»: Посмотрел, Подумал, Пошел (очень осторожно).

Уфимцам советуют расслабиться и приседать
Узнать подробнее

Ночью и утром в отдельных районах Башкирии ожидается туман. Видимость может упасть до 500-1000 метров, что сделает вождение особенно опасным.

Температура воздуха тоже будет играть в «холодно-жарко». Ночью от +1 до -4°С, а днем от -1 до +4°С. В Уфе в субботу, 4 января, ситуация с погодой будет аналогичная: ночью около 0°С, днем от 0 до +2°С. Ветер будет южный 9-14 м/с.

Как ранее сообщал Mkset, редкое для зимы природное явление засняли жители Башкортостана.

Зимняя радуга внезапно повисла над Башкирией
Узнать подробнее
Читайте также:
Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимойУфимцам советуют расслабиться и приседатьВ Уфе рухнула пешеходная конструкция
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Синоптики#Белебей#Температура воздуха#Мелеуз#Янаул#Туман#Башгидромет#Зимние условия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика