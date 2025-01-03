Башкирию ждёт зеркальная погода

Posted 3 января, 12:33
Published 3 января, 12:33
Modified 3 января, 12:35
Updated 3 января, 12:35
Как стало известно, в субботу, 4 января, погода в Башкирии, ожидается облачная с переменными осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Это значит, что улицы превратятся в каток, а пешеходам придется вспомнить все уроки ходьбы по льду. Синоптики рекомендуют соблюдать внимательность за рулем, избегать резких маневров и держать дистанцию. А пешеходам стоит надеть обувь с хорошим протектором и не забывать о правиле трех «П»: Посмотрел, Подумал, Пошел (очень осторожно).
Ночью и утром в отдельных районах Башкирии ожидается туман. Видимость может упасть до 500-1000 метров, что сделает вождение особенно опасным.
Температура воздуха тоже будет играть в «холодно-жарко». Ночью от +1 до -4°С, а днем от -1 до +4°С. В Уфе в субботу, 4 января, ситуация с погодой будет аналогичная: ночью около 0°С, днем от 0 до +2°С. Ветер будет южный 9-14 м/с.
Как ранее сообщал Mkset, редкое для зимы природное явление засняли жители Башкортостана.