Жители Башкирии чаще умирают от болезней сердца и сосудов

Статистическое ведомство опубликовало документ, в котором подробно рассказывается, от чего жители Башкирии умирали в 2024 году. Так, всего скончались 47701 человек. По данным ведомства, 19381 пациентов больниц и поликлиник умерли от болезней, связанных с сердцем и системой кровообращения. На втором месте — различные опухоли, в том числе, и злокачественные. Их было 6382. На третьем месте — внешние причины. От них скончались 4653 человека.