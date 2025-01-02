Жители Башкирии чаще умирают от болезней сердца и сосудов

Posted 2 января, 08:38
Published 2 января, 08:38
Modified 2 января, 16:07
Updated 2 января, 16:07
Статистическое ведомство опубликовало документ, в котором подробно рассказывается, от чего жители Башкирии умирали в 2024 году. Так, всего скончались 47701 человек. По данным ведомства, 19381 пациентов больниц и поликлиник умерли от болезней, связанных с сердцем и системой кровообращения. На втором месте — различные опухоли, в том числе, и злокачественные. Их было 6382. На третьем месте — внешние причины. От них скончались 4653 человека.
По словам специалистов из-за плохой экологии, неправильного питания и генных мутаций различного рода патогенные новообразования стали проявляться у людей все чаще. Это не только в Башкирии, такая тенденция наблюдается по всему миру.