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Posted 2 января, 11:23

Published 2 января, 11:23

Modified 2 января, 15:55

Updated 2 января, 15:55

Житель Сахалина выиграл в лотерее миллиард рублей

Житель Сахалина выиграл в лотерее миллиард рублей — его попросили поделиться

2 января 2025, 11:23
Фото: 1MI.

Житель Сахалина выиграл в лотерее миллиард рублей

Так, 10 процентов от полученной суммы ему предложили отдать на нужды СВО, сообщают «Новые известия» в четверг, второго января.

«Ветераны России» попросили поделиться деньгами счастливчика из Сахалинской области, который выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее. Они предложили ему отдать 10% от полученной суммы на нужды СВО. Волонтеры сообщили, что могут сами закупить все необходимое и отправить это на фронт. Они также отметили, что подобное решение было бы примером для остальных граждан.

Реакция победителя пока не известна, так как и его имя и фамилия. Единственное, что раскрыли организаторы лотереи — это то, что он находится в Сахалинской области.

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