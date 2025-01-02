Житель Сахалина выиграл в лотерее миллиард рублей — его попросили поделиться

Posted 2 января, 11:23
Published 2 января, 11:23
Modified 2 января, 15:55
Updated 2 января, 15:55
«Ветераны России» попросили поделиться деньгами счастливчика из Сахалинской области, который выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее. Они предложили ему отдать 10% от полученной суммы на нужды СВО. Волонтеры сообщили, что могут сами закупить все необходимое и отправить это на фронт. Они также отметили, что подобное решение было бы примером для остальных граждан.
Реакция победителя пока не известна, так как и его имя и фамилия. Единственное, что раскрыли организаторы лотереи — это то, что он находится в Сахалинской области.