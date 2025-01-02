Житель Башкирии неожиданно вернулся с СВО на Новый год

Posted 2 января, 09:09
Published 2 января, 09:09
Modified 2 января, 16:02
Updated 2 января, 16:02
Мужчина из деревни Сахаево уехал в зону проведения СВО добровольцем. Дома остались супруга и маленький сын Рамин. Никто не ожидал, что прямо под Новый год командование отпустит бойца, и он тайно вернется домой вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой — прямо на елку к маленькому Рамину.
— Ребенок не ожидал увидеть папу и поэтому первые несколько секунд даже не понял, что происходит и как только он осознал, что родной человек вот тут, рядом, и еще с подарками, он, конечно, очень обрадовался и бросился его обнимать со слезами на глазах, — рассказали в администрации.