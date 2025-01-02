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Posted 2 января, 07:42

Published 2 января, 07:42

Modified 2 января, 16:09

Updated 2 января, 16:09

Восточный выезд в Уфе подорожает до ₽300

Восточный выезд в Уфе станет дороже

2 января 2025, 07:42
Фото: Минтранс РБ.

Восточный выезд в Уфе подорожает до ₽300

С шестого января там начнут действовать новые расценки, сообщает телеграмм-канал Восточного выезда в четверг, второго января.

Дирекция дороги отмечает, что с момента открытия Восточного выезда на нем действовали минимальные цены, соответствующие упрощенной системе оплаты. Однако к началу 2025 года специалисты настроили все системы, были проверены конструкции и дорога, и платный путепровод заработает в полную силу.

Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе
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На Восточном выезде будут введены стандарты «Автодора» и его цены. Уже с понедельника 6 января проезд легковушек будет стоить 150 рублей, машины потяжелее 250 рублей, грузовики 300 рублей. При использовании транспондера скидка составит 20 рублей. По ночам стоимость будет такой же, как и днем.

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