Восточный выезд в Уфе станет дороже

Posted 2 января, 07:42
Published 2 января, 07:42
Modified 2 января, 16:09
Updated 2 января, 16:09
Дирекция дороги отмечает, что с момента открытия Восточного выезда на нем действовали минимальные цены, соответствующие упрощенной системе оплаты. Однако к началу 2025 года специалисты настроили все системы, были проверены конструкции и дорога, и платный путепровод заработает в полную силу.
На Восточном выезде будут введены стандарты «Автодора» и его цены. Уже с понедельника 6 января проезд легковушек будет стоить 150 рублей, машины потяжелее 250 рублей, грузовики 300 рублей. При использовании транспондера скидка составит 20 рублей. По ночам стоимость будет такой же, как и днем.