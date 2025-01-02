Восточный выезд в Уфе станет дороже

На Восточном выезде будут введены стандарты «Автодора» и его цены. Уже с понедельника 6 января проезд легковушек будет стоить 150 рублей, машины потяжелее 250 рублей, грузовики 300 рублей. При использовании транспондера скидка составит 20 рублей. По ночам стоимость будет такой же, как и днем.