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Posted 2 января, 09:42

Published 2 января, 09:42

Modified 2 января, 15:56

Updated 2 января, 15:56

Сильную метель ожидают в Башкирии

Сильную метель ожидают в Башкирии

2 января 2025, 09:42
Фото: 1MI.
В региональном МЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий в четверг, 2 января.

По данным спасателей, метель в Башкирии продолжится, также усилится ветер, местами порывы будут до 20 м/с, а на дорогах станет больше снежных заносов и мокрого снега. Видимость на отдельных участках упадет до 500 метров.

Метель в Башкирии мешает автомобилистам
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Из-за плохих погодных условий в регионе уже несколько дней регистрируются сильные аварии и большое количество ДТП со значительным ущербом. Спасатели призывают не выезжать на автомобиле без острой необходимости. Также строго соблюдать скоростной режим. Следить, чтобы бак машины был полон топлива — это на случай, если придется долго стоять в пробке.

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