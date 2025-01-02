Сильную метель ожидают в Башкирии

Из-за плохих погодных условий в регионе уже несколько дней регистрируются сильные аварии и большое количество ДТП со значительным ущербом. Спасатели призывают не выезжать на автомобиле без острой необходимости. Также строго соблюдать скоростной режим. Следить, чтобы бак машины был полон топлива — это на случай, если придется долго стоять в пробке.