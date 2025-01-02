Сильную метель ожидают в Башкирии

Posted 2 января, 09:42
Published 2 января, 09:42
Modified 2 января, 15:56
Updated 2 января, 15:56
По данным спасателей, метель в Башкирии продолжится, также усилится ветер, местами порывы будут до 20 м/с, а на дорогах станет больше снежных заносов и мокрого снега. Видимость на отдельных участках упадет до 500 метров.
Из-за плохих погодных условий в регионе уже несколько дней регистрируются сильные аварии и большое количество ДТП со значительным ущербом. Спасатели призывают не выезжать на автомобиле без острой необходимости. Также строго соблюдать скоростной режим. Следить, чтобы бак машины был полон топлива — это на случай, если придется долго стоять в пробке.