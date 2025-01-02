С завтрашнего дня в Башкирии запретят продажу алкоголя

Posted 2 января, 07:30
Published 2 января, 07:30
Modified 2 января, 16:12
Updated 2 января, 16:12
В магазинах Республики Башкортостан нельзя будет купить спиртное с завтрашнего дня. Как ранее сообщали власти региона, 3,4,5 января с пяти вечера и до десяти утра следующего дня любителям спиртного придется ждать. Также запрет будет действовать с пяти вечера и до 11 ночи 6 января. Приобрести спиртное можно будет только в барах и ресторанах.
Отметим, что многие жители региона инициативу восприняли положительно, но есть и те, которые в ограничениях особого смысла не видят:
— Для кого эти ограничения? Кто захочет выпить все равно найдет. В деревнях многие продают самогонку, в городах спиртное можно приобрести в баре или кафе. Много пивных наливаек. Если уж запрещать спиртное, то всем.
— Идея хорошая. Хоть несколько дней может люди пить не будут. Пьянство же вокруг поголовное.