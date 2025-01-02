С завтрашнего дня в Башкирии запретят продажу алкоголя

В магазинах Республики Башкортостан нельзя будет купить спиртное с завтрашнего дня. Как ранее сообщали власти региона, 3,4,5 января с пяти вечера и до десяти утра следующего дня любителям спиртного придется ждать. Также запрет будет действовать с пяти вечера и до 11 ночи 6 января. Приобрести спиртное можно будет только в барах и ресторанах.