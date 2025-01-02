Ресторатора и бизнесмена задержали в Уфе за домогательства к дочери

Отметим, что Игорь Баринов является известным в регионе пивоваром и владельцем нескольких баров и ресторанов. Среди них Beermingham, Mc Highlander в стиле гостеприимной Шотландии. Кроме того, Игорь Баринов и его папа руководят несколькими компаниями по производству пива.