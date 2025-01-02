Ресторатора и бизнесмена задержали в Уфе за домогательства к дочери

Posted 2 января, 07:10
Published 2 января, 07:10
Modified 2 января, 07:10
Updated 2 января, 07:10
Телеграмм-канал со ссылкой на собственные источники сообщает, что ресторатор Игорь Баринов задержан правоохранителями за насильственные действия сексуального характера по отношению к своей двухлетней дочери. Заявление было написано супругой мужчины. Ему уже предъявили обвинение.
Однако, по словам близких бизнесмена, жена могла сделать это из-за угрозы развода и разлада отношений. В любом случае, следствие будет разбираться.
Отметим, что Игорь Баринов является известным в регионе пивоваром и владельцем нескольких баров и ресторанов. Среди них Beermingham, Mc Highlander в стиле гостеприимной Шотландии. Кроме того, Игорь Баринов и его папа руководят несколькими компаниями по производству пива.