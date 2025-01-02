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Posted 2 января, 07:10

Published 2 января, 07:10

Modified 2 января, 07:10

Updated 2 января, 07:10

Ресторатора и бизнесмена задержали в Уфе за домогательства к дочери

Ресторатора и бизнесмена задержали в Уфе за домогательства к дочери

2 января 2025, 07:10
Фото: Игорь Баринов / Vk.com.
Игорь Баринов был задержан правоохранителями накануне, сообщает «Честный репортаж» в четверг, 2 января.

Телеграмм-канал со ссылкой на собственные источники сообщает, что ресторатор Игорь Баринов задержан правоохранителями за насильственные действия сексуального характера по отношению к своей двухлетней дочери. Заявление было написано супругой мужчины. Ему уже предъявили обвинение.

Однако, по словам близких бизнесмена, жена могла сделать это из-за угрозы развода и разлада отношений. В любом случае, следствие будет разбираться.

Отметим, что Игорь Баринов является известным в регионе пивоваром и владельцем нескольких баров и ресторанов. Среди них Beermingham, Mc Highlander в стиле гостеприимной Шотландии. Кроме того, Игорь Баринов и его папа руководят несколькими компаниями по производству пива.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Игорь Баринов#Задержали Игоря Баринова#Ресторатор Игорь Баринов
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