Пилот из Уфы рассказал, как часто они видят НЛО

Posted 2 января, 13:17
Published 2 января, 13:17
Modified 2 января, 15:52
Updated 2 января, 15:52
Пилот на пенсии Михаил И. поделился с редакцией Mkset своими впечатлениями о встрече с неопознанным в небе. По словам мужчины, сбои в самолете, которые сообщают о других воздушных судах в непосредственной близости, бывают довольно редко. Оборудование точное и перепроверяется несколько раз. Так что, если датчики говорят о том, что рядом в небе есть еще летающие объекты — это так и есть. Тем более, когда объекты выстраиваются в ровную линию. Ни самолеты, ни беспилотники так не умеют.
— Видеть НЛО в небе над Башкирией лично не приходилось, однако коллеги рассказывали о непонятных летающих объектах, которые никак на земле не зарегистрированы. Если пилот сегодняшнего рейса рассказал о девяти объектах, летящих ровной линией. Значит так и было. Что это точно, никто не скажет, но это 100% не БПЛА или еще что-то подобное, — отметил пилот.
Напомним, сегодня, при заходе на посадку в аэропорт Уфы самолета из Москвы пилот передал сведения о срабатывании системы предупреждения о столкновениях в воздухе. Электроника показала наличие девяти датчиков неопознанных летящих объектов на равном удалении друг от друга, которые выстроились с линию. На земле этого никто не заметил.