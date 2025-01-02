Пилот из Уфы рассказал, как часто они видят НЛО

Пилот на пенсии Михаил И. поделился с редакцией Mkset своими впечатлениями о встрече с неопознанным в небе. По словам мужчины, сбои в самолете, которые сообщают о других воздушных судах в непосредственной близости, бывают довольно редко. Оборудование точное и перепроверяется несколько раз. Так что, если датчики говорят о том, что рядом в небе есть еще летающие объекты — это так и есть. Тем более, когда объекты выстраиваются в ровную линию. Ни самолеты, ни беспилотники так не умеют.