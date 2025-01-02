Над Уфой заметили НЛО

Борт шел на высоте около трех километров, а когда снизился до 2 километров для совершения посадки, у самолета сработала система предупреждения от столкновения в воздухе. Датчики определили наличие от трех до девяти меток на удалении от 3 до 24 км, выстроившихся в одну линию. И при этом диспетчерская вышка ничего подобного не наблюдала.