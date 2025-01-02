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Posted 2 января, 10:42

Published 2 января, 10:42

Modified 2 января, 15:55

Updated 2 января, 15:55

Самолет над Уфой зафиксировал неопознанные объекты

Над Уфой заметили НЛО

2 января 2025, 10:42
Фото: 1MI.

Самолет над Уфой зафиксировал неопознанные объекты

Самолет, летевший в Уфу из Москвы, едва не столкнулся с неизвестными летательными аппаратами, сообщает телеграмм-канал «Авиаинцидент» в четверг, второго января.

По данным пилотов, самолет рейса «Москва — Уфа», вылетевший сегодня из Шереметьево, в зоне ответственности Самарского навигационного центра, в 32 километрах от автодороги «Уфа», определил неизвестные летательные объекты.

Борт шел на высоте около трех километров, а когда снизился до 2 километров для совершения посадки, у самолета сработала система предупреждения от столкновения в воздухе. Датчики определили наличие от трех до девяти меток на удалении от 3 до 24 км, выстроившихся в одну линию. И при этом диспетчерская вышка ничего подобного не наблюдала.

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Также пилот отдельно доложил, что в районе его полета другие воздушные суда отсутствовали на всех высотах. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет на аэродром назначения. Самолёт из Москвы успешно сел в Уфе.

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