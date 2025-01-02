Над Уфой заметили НЛО

Posted 2 января, 10:42
Published 2 января, 10:42
Modified 2 января, 15:55
Updated 2 января, 15:55
По данным пилотов, самолет рейса «Москва — Уфа», вылетевший сегодня из Шереметьево, в зоне ответственности Самарского навигационного центра, в 32 километрах от автодороги «Уфа», определил неизвестные летательные объекты.
Борт шел на высоте около трех километров, а когда снизился до 2 километров для совершения посадки, у самолета сработала система предупреждения от столкновения в воздухе. Датчики определили наличие от трех до девяти меток на удалении от 3 до 24 км, выстроившихся в одну линию. И при этом диспетчерская вышка ничего подобного не наблюдала.
Также пилот отдельно доложил, что в районе его полета другие воздушные суда отсутствовали на всех высотах. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет на аэродром назначения. Самолёт из Москвы успешно сел в Уфе.