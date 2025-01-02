mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 08:51

Published 2 января, 08:51

Modified 2 января, 16:04

Updated 2 января, 16:04

В Башкортостане увеличили МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии вырос с 1 января

2 января 2025, 08:51
Фото: 1MI.

В Башкортостане увеличили МРОТ

МРОТ составляет 25806 рублей, сообщила глава регионального Министерства труда и семьи Ленара Иванова в социальных сетях в четверг, 2 января.

Самое интересное, что МРОТ в Башкирии немного больше, чем в целом по России. Если в других регионах страны он составляет 22440 рублей, то в Республике Башкортостан сумма увеличена до 25 806 рублей.

Также, по данным министра семьи и труда Ленары Ивановой, изменения коснулись организаций, которые работают вне бюджета. Есть специальное соглашение между предпринимателями, Правительством Республики Башкортостан и профсоюзами, согласно которому МРОТ составит 27277 рублей. МРОТ напрямую влияет на формирование различных пособий, отпускных или больничных сотрудника.

Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Узнать подробнее

Напомним, что согласно трудовому кодексу, руководитель или владелец компании не имеет право платить сотруднику ниже суммы установленного минимума.

Читайте также:
В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 январяРыбы идут ко дну, Тельцы — ва-банк — карьерный гороскоп для уфимцев на 2025 годПилот из Уфы рассказал, как часто они видят НЛО
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Правительство#Белорецк#Октябрьский#Профсоюзы#Туймазы#Трудовой кодекс#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#МРОТ#Ленара Иванова#МРОТ в Башкирии#Минимальный размер оплаты труда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика