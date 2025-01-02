Минимальный размер оплаты труда в Башкирии вырос с 1 января

Posted 2 января, 08:51
Published 2 января, 08:51
Modified 2 января, 16:04
Updated 2 января, 16:04
Самое интересное, что МРОТ в Башкирии немного больше, чем в целом по России. Если в других регионах страны он составляет 22440 рублей, то в Республике Башкортостан сумма увеличена до 25 806 рублей.
Также, по данным министра семьи и труда Ленары Ивановой, изменения коснулись организаций, которые работают вне бюджета. Есть специальное соглашение между предпринимателями, Правительством Республики Башкортостан и профсоюзами, согласно которому МРОТ составит 27277 рублей. МРОТ напрямую влияет на формирование различных пособий, отпускных или больничных сотрудника.
Напомним, что согласно трудовому кодексу, руководитель или владелец компании не имеет право платить сотруднику ниже суммы установленного минимума.